櫃買永續債今年將逾2000億 明年放緩盼地方政府參與

（中央社記者何秀玲台北17日電）櫃買中心表示，永續發展債券發行案件持續熱絡，今年來已發行56檔，發行金額為新台幣1950.6億元，連續5年突破千億元，至今年底有望達2090.6億元。今年綠債發行以台積電和台電為主，明年發行量可能放緩，盼擴大地方政府等新發行人參與。

櫃買中心今天舉辦例行記者會，副總經理李淑暖表示，以綠色債券來看，今年截至12月16日止已發行39檔，發行總金額為1713.85億元，其中台積電發行731億元，台電發行467.1億元，為前兩大發行公司；不過兩家公司皆已向櫃買中心表達，明年發行量恐不若今年規模，櫃買中心將持續引入新發行主體，支撐整體永續債券市場動能。

廣告 廣告

她表示，今年以來永續發展債券發行金額突破1000億元，為連續第5年破千億元大關；明年櫃買中心永續債發行金額目標為1300億元。

另外，櫃買中心配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造台灣成為亞洲資產管理中心」政策，持續協助上櫃公司關注及實現永續發展議題，2026年重要推動項目中，包括上櫃公司依照永續發展路徑圖規劃，依產業別及資本額分階段完成溫室氣體盤查及確信資訊揭露。

第一階段適用公司為鋼鐵業、水泥業及實收資本額達100億元以上公司，2026年持續揭露前一年度合併報表母子公司溫室氣體盤查數據及減量目標達成情形，並應於2027年完成合併公司確信資訊揭露。

第二階段適用公司為實收資本額50億元以上至100億元公司，第三階段適用公司為實收資本額50億元以下公司。（編輯：張良知）1141217