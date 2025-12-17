櫃買永續債估全年金額2090.6億元 明年目標出爐

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心永續債成績不俗，今年以來已經發行56檔、發行金額達到1950.6億元，且18日桃園市政府將發行48億元，19日高雄市政府發行76億元、遠東新發行16億，至今年底金額將達到2090.6億元，連續第5年破千億元大關；明年櫃買中心永續債發行金額目標則為1300億元。

櫃買副總李淑暖今日指出，近年因台積電(2330)、台電發債規模大，挹注永續債整體規模持續成長，並連年創新高，不過因2大發行人明年的發行量都會縮小，櫃買明年的目標為擴增新發行人；目前看高雄市政府有望以社宅為標的發行可持續發展債，基隆市政府也考慮發債、唯仍待法規完備。

根據櫃買中心統計，今年截至12月16日，永續債發行金額為1950.6億元。其中綠色債券已發行39檔，發行總金額為1713.85億元；可持續發展債券已發行14檔，發行總金額為164.75億元；社會責任債券已發行3檔，發行總金額為72億元。

此外，也已有8家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。其中綠色債券含高雄市政府取得116億資格認可、中央政府國立金門大學取得4億、遠東新世紀取得50億、遠傳電信取得10億、法商法國外貿銀行台北分公司取得20億元。

此外，可持續發展債券有渣打銀行取得5億美元資格認可、高雄銀取得15億；社會責任債券有台灣大哥大取得50億元資格認可。

