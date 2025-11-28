櫃買海外引資出擊 12月赴新加坡辦法說

為提升優質上櫃公司的國際能見度，增加海外機構投資人對台灣資本市場之瞭解，櫃買中心與富邦證券及其合作夥伴富瑞集團，將於12月3日至5日偕同8家上櫃公司前往新加坡舉辦海外法人說明會。

櫃買中心表示，為持續深化國際機構投資人關係，繼今年6月赴香港舉辦法說會獲得熱烈回響後，本次將前往新加坡舉辦實體說明會，邀請深受法人關注的聯亞(3081)、雙鴻(3324)、上詮(3363)、力旺(3529)、新應材(4749)、譜瑞(4966)、宜鼎(5289)及胡連(6279)等8家，在半導體製程相關供應鏈、散熱模組、通信網路業及電子零組件業等領域具產業代表性的上櫃公司一同參與，透過面對面會談的方式提供更多互動機會，使海外機構投資人更瞭解與會公司營運動態及未來發展策略。此外，櫃買中心也將藉此難得機會向外資機構投資人進行簡報，宣傳櫃買市場的特色、優勢與發展現況。

櫃買中心長期以來持續舉辦海外引資活動，致力提升國際投資人對於我國資本市場之關注，也具體提高了外資參與上櫃股票投資的意願。經統計，近10年來外資參與上櫃市場交易的比重由2015年的8.6%成長至2025年截至10月底的23.75%。今年雖受到美國宣布對等關稅影響，全球資本市場大幅波動，然而經統計今年截至10月底，外資仍買超上櫃股票，顯示上櫃市場具備相當投資吸引力與國際競爭力。

櫃買中心表示，今後仍將持續辦理引資活動，提供海外機構投資人認識優質上櫃公司之機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為打造台灣成為亞洲資產管理中心挹注更充沛的投資動能。