櫃買深化國際交流 接待菲國參訪團

▲櫃買中心董事長簡立忠（左七）親自接待菲律賓參訪團，並與菲律賓證券交易所總裁兼執行長 Ramon S. Monzon（右七）及來訪貴賓共同合影。

櫃買中心（Taipei Exchange）積極配合推動「亞洲資產管理中心」政策，持續落實「資本市場國際合作」發展方向，深化與國際資本市場機構之交流互動。繼本年6月與菲律賓證券交易所（PSE）簽署合作備忘錄（MoU）後，再度接待由PSE、菲律賓證券交易委員會（SEC）、菲律賓固定收益交易所（PDEx）及菲律賓證券結算公司（SCCP）等單位組成之參訪團來訪，進行研習交流，展現雙方持續推動資本市場國際合作之共同承諾。

本次參訪團由PSE總裁暨執行長Ramon S. Monzon率團，成員涵蓋PSE集團多位市場營運、固定收益及交易結算等領域之高階主管，以及菲律賓證券主管機關代表，顯示菲律賓資本市場機構對本次研習交流之高度重視。來台取經之研習內容聚焦於資本市場制度與實務運作等核心議題，包含櫃買中心債券市場制度與發展經驗、扶植中小企業及新創事業之關鍵角色，以及市場監理與營運實務，並就交易所導入人工智慧（AI）於市場監理及營運流程之應用構想與推動成果進行意見交流。

參訪第一天還參加了海柏特公司的掛牌典禮，感受櫃買家族喜氣熱鬧的氛圍。交流過程中，櫃買中心代表透過簡報與實務案例分享其市場制度特色、監理架構與創新經驗，並與訪問團深入討論多項議題，進一步加深雙方對彼此資本市場制度與監理實務之理解，並就未來持續推動專業交流與制度合作建立共識，為強化資本市場國際連結，朝向亞洲資產管理中心發展目標邁進。