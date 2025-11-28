櫃買親自帶隊鍍金！「8」檔就戰鬥位置！

財經中心／師瑞德報導

櫃買中心攜8家上櫃企業赴新加坡舉辦法說會，展現台灣半導體、通訊、電子零組件等產業實力。此次實體交流涵蓋聯亞、雙鴻、上詮、力旺、新應材、譜瑞-KY、宜鼎與胡連，聚焦AI、高速傳輸、車電應用等國際關注議題，深化外資關係、強化國際能見度，為推動台灣資本市場走向亞洲資產管理重鎮再下一城。（示意圖／PIXABAY）

為深化台灣資本市場的國際連結，強化上櫃企業在亞洲市場的能見度，櫃買中心與富邦證券及其國際合作夥伴富瑞集團（Jefferies Group LLC）攜手合作，將於12月3日至5日前往新加坡舉辦實體海外法人說明會。此次活動特別邀集8家極具代表性的上櫃公司共同參與，涵蓋半導體、通信網路、電子零組件、散熱模組及特用化學等高科技核心產業，展現台灣產業鏈的深厚實力。

本次說明會旨在提供海外機構投資人第一手的企業經營資訊與發展策略，透過面對面的實體會談，加強與國際法人間的互動與溝通，增進外資對我國資本市場的瞭解與信心。櫃買中心也將同步進行市場簡報，說明櫃買市場的多層次制度設計、產業結構優勢與資本市場近年來的發展成果。

參與本次法說會的八家企業，皆為其產業中的佼佼者。包括：

聯亞（3081）：專注於砷化鎵（GaAs）與磷化銦（InP）磊晶片製造，為光通訊與消費性電子提供高品質基材，是台灣少數掌握關鍵通信元件材料技術的企業。

雙鴻（3324）：深耕散熱模組領域，服務涵蓋筆電、伺服器及電動車，是AI與高效運算熱管理解決方案的要角。

上詮（3363）：擅長光纖被動元件設計與製造，產品應用於網路建設與高速通訊領域，隨5G與資料中心建設加速成長。

力旺（3529）：台灣嵌入式非揮發性記憶體（eNVM）矽智財（IP）領導廠商，技術被全球晶圓代工與IC設計廠廣泛採用。

新應材（4749）：提供高階半導體及顯示器使用的特用化學材料，技術創新與研發能量受到國際大廠青睞。

譜瑞-KY（4966）：專注於高速傳輸與觸控晶片的研發設計，產品應用於電視、筆電與顯示器，是連接AI終端與顯示設備的重要橋樑。

宜鼎（5289）：提供工業用嵌入式儲存與記憶體模組，深耕邊緣運算、工控與軍用市場，是智慧製造與工業4.0背後的資料穩定支撐者。

胡連（6279）：為國內最大車用連接器製造商，產品包括端子、保險絲盒等，供應全球汽車品牌，切入新能源車供應鏈。

櫃買中心表示，此行是2025年第二場大型海外引資活動，繼年中香港法說後再次出擊亞洲重點市場。新加坡作為區域金融中心，匯聚大量國際法人投資人，此次說明會預期將進一步提高外資對台灣企業與資本市場的了解，拓展台灣企業在全球供應鏈中的話語權。

根據統計，近10年來，外資參與上櫃市場的交易占比從2015年的8.6%，成長至2025年截至10月底的23.75%。即便今年面對國際政經變局，外資對上櫃股票仍維持淨買超態勢，凸顯台灣市場在全球資產配置中的戰略地位。

展望未來，櫃買中心將持續辦理國際引資活動，藉由與外資機構深入對話，協助台灣企業穩健布局全球市場，強化台灣資本市場作為亞洲資產管理中心與創新籌資平台的核心地位。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

