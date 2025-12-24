櫃買辦新上櫃家族聯誼 表揚輔導績效優良券商及會計師

金管會主委彭金隆(前排左四)、證期局副局長黃仲豪(前排左三)、櫃買董事長簡立忠(前排右三)、總經理陳麗卿(前排右一)及獲獎中介機構合影。

▲金管會主委彭金隆(前排左四)、證期局副局長黃仲豪(前排左三)、櫃買董事長簡立忠(前排右三)、總經理陳麗卿(前排右一)及獲獎中介機構合影。

櫃買中心昨（23）日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，頒獎表揚輔導績效優良的證券商及會計師，對中介機構扶植中小微企業成長及推動國內外優質企業加入櫃買市場表達高度肯定及感謝，同時藉此活動增進新上櫃公司與中介機構及櫃買中心之互動交流。

績優中介機構得獎證券商中，推薦輔導上櫃績效獎前三名分別為永豐金、富邦、台新；推薦輔導上櫃市值獎前三名為兆豐、台新、元富；推薦輔導登錄興櫃績效獎前三名為元大、台新、兆豐。另會計師簽證輔導上櫃績效獎前二名為安侯建業、勤業眾信；簽證輔導登錄興櫃績效獎前二名為資誠、勤業眾信；創櫃板推動輔導績效獎前二名為安永、資誠。

廣告 廣告

櫃買董事長簡立忠表示，今年櫃買中心業務成果相當豐碩，截至12月23日止，櫃買中心上櫃、興櫃、創櫃三項指標皆超越預定目標，申請上櫃家數達42家，創下近9年來新高，興櫃家數連續兩年突破80家，而今年推出「創櫃板Plus」新制，創櫃板登錄與申請輔導合計家數更高達106家。市場表現方面，櫃買市場有價證券日均值突破千億元，在全球74個WFE正會員中，股票成交值周轉率排名第二；債券月成交值排名第六，在債券ETF市場更是亞太地區排名第一。展望未來，櫃買中心不畏懼任何挑戰，將全力以赴並支持金管會今年所推動的「亞洲創新籌資平臺」，以多層次資本市場為核心，優化股債雙市，並匯聚政府資源、民間資本力量及中介機構的專業服務能量，助力臺灣成為「亞洲資產管理中心」。

金管會主委彭金隆致詞時表示，感謝櫃買中介機構擔任「資本市場的橋梁」，也是企業與投資人的「守護者」，更是金管會推動金融與資本市場創新最倚重的關鍵力量，並期勉新上櫃公司，一起強化與落實公司治理及資訊揭露，共創健康且可信賴的市場。臺灣資本市場正處於一個轉型升級的關鍵時刻，期許櫃買中心、中介機構及企業主共同攜手合作，持續壯大臺灣資本市場與經濟發展動能。

櫃買表示，櫃買中心今年成立邁向第31周年，已成功協助超過2,600家公開發行公司進入資本市場，今年更是推出「創櫃板Plus新制」，推動今年創櫃板登錄與申請輔導家數一舉翻倍成長，成效顯著，為資本市場蓄積未來的成長動能。為助力金管會「亞洲創新籌資平臺」計畫，櫃買中心未來將以股債雙引擎特色，持續優化股票及債券相關制度，積極推動更多優良企業掛牌，促進產業創新及轉型，並協助上櫃公司提升企業價值及強化企業永續經營，提供投資人更多具發展潛力的投資標選擇，推動資本市場與產業發展的良性循環。