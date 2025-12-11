櫃買：推動我國採用國際財務報導準則(IFRS)宣導會12／16起登場

櫃買中心(Taipei Exchange)表示，配合金管會宣布我國將於117年接軌國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」(簡稱IFRS 18)，取代國際會計準則第1號，櫃買中心攜手證交所、期交所與集保結算所等周邊單位將於今年12月至明年1月間共同舉辦4場IFRS宣導會。

本次宣導會以IFRS 18為核心，考量IFRS 18對收益及費損之分類及表達將有所變革，為協助上市、上櫃、興櫃及公開發行公司及早熟悉IFRS 18規定及展開各項調整作業，爰辦理本次宣導會，以利公司提前為117年正式導入做好準備，進而提升企業財務報導透明度及國際可比性。同時，宣導會亦將涵蓋其他新修正公報主要內容。

櫃買中心表示，為使宣導內容能更貼近公司實務上的需求，本次宣導會將邀請證期局代表就近期重要推動政策進行說明，並由會計師事務所專家分享IFRS 18內容解析與實務探討，及IFRS第9號「金融工具」與IFRS第7號「金融工具：揭露」之「涉及自然依賴型電力之合約」修正內容，使企業及早掌握近期重要政策具體方向，並協助儘早因應及解決實務交易之會計處理與適用疑義。相關宣導會場次資訊與報名方式請至櫃買網站(網址https://www.tpex.org.tw/zh-tw/about/company/event/detail.html?2527)查詢。