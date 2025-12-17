櫃買：永續債發行金額破2千億 明年目標1300億

國內永續發展債券發行案件持續熱絡，根據櫃買中心統計，今年來已發行56檔，發行金額為新台幣1950.6億元，連續5年突破千億元，至年底有望達2090.6億元，至於明年目標，櫃買中心設定1300億元；綠債部分，今年發行以台積電和台電為主，明年發行量可能放緩，盼擴大地方政府等新發行人參與。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，截至12月16日，永續債發行金額為1950.6億元。其中綠色債券已發行39檔，發行總金額為1713.85億元；可持續發展債券已發行14檔，發行總金額為164.75億元；社會責任債券已發行3檔，發行總金額為72億元。

綠色債券部分，截至12月16日止已發行39檔，發行總金額為1713.85億元，其中台積電發行731億元，台電發行467.1億元，為前兩大發行公司；不過兩家公司皆已向櫃買中心表達，明年發行量恐不若今年規模，櫃買中心將持續引入新發行主體，支撐整體永續債券市場動能。

此外，目前有8家取得永續發展債券資格認可的發行人，可望於近期陸續發行並上櫃掛牌。其中綠色債券含高雄市政府取得116億資格認可、中央政府國立金門大學取得4億、遠東新世紀取得50億、遠傳電信取得10億、法商法國外貿銀行台北分公司取得20億元。另可持續發展債券有渣打銀行取得5億美元資格認可、高雄銀取得15億；社會責任債券有台灣大哥大取得50億元資格認可。

另配合金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造台灣成為亞洲資產管理中心」政策，櫃買持續協助上櫃公司關注及實現永續發展議題，2026年重要推動項目中，包括上櫃公司依照永續發展路徑圖規劃，依產業別及資本額分階段完成溫室氣體盤查及確信資訊揭露。

第一階段適用公司為鋼鐵業、水泥業及實收資本額達100億元以上公司，2026年持續揭露前一年度合併報表母子公司溫室氣體盤查數據及減量目標達成情形，並應於2027年完成合併公司確信資訊揭露。第二階段適用公司為實收資本額50億元以上至100億元公司，第三階段適用公司為實收資本額50億元以下公司。