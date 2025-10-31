櫃買「防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵」加碼推「反詐警語徵選活動」

為響應主管機關防制金融投資詐騙政策，櫃買中心連續4年推出防制金融投資詐騙線上遊戲獎勵活動，以寓教於樂的方式讓民眾認識常見的詐騙手法，提升防詐意識。今年的獎勵活動9月22日至11月16日推出「詐不了我 叢林密境防詐挑戰」線上遊戲，以4週為一期，連續舉辦二期，第一期參與人數超過3.4萬人，最後抽出700名得獎者，抽獎結果已公布於活動網頁(http://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception/index.htm)。

此外，為協助民眾提升防詐意識，櫃買中心再加碼推出「全民偵探社 訪詐警語徵選」，活動期間自11月3日9時起至11月30日24時止。民眾至本活動網頁(網址為https://brandstudio.tnlmedia.com/2025/TPEx/Anti-Deception-slogan/index.html )填寫電子郵件信箱後可進行反詐標語投稿，每則文字限20字以內，輸入反詐標語並同步上傳追蹤櫃買中心官方臉書及IG粉絲專頁之截圖，即符合本活動參加資格。

投稿人反詐警語經初審公開於活動網頁後，於活動期間經由網路票選，並於活動結束後計算有效票數(每一電子郵件信箱僅能參加投票一次)，獲得人氣最高的前20名標語(同票數者，採投稿時間先後順序排名)之投稿人可獲得500點LINE POINTS點數。

櫃買中心呼籲，面對層出不窮的詐騙手法，民眾可多加利用內政部警政署165全民防騙網及165專線進行諮詢；或至櫃買中心防制金融投資詐騙專區(https://antifraud.tpex.org.tw/)掌握防詐新訊！