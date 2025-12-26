櫃買1/2審議華洋公司上櫃案

美國股市有望連續第三年交出雙位數漲幅成績單，市場主流觀點也普遍看好2026年前景。不過，摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新展望報告中提醒，樂觀氛圍背後仍潛藏變數。該行雖預估標普500指數明年仍有約13%的上漲空間，但同時示警，三項可能被市場低估的「黑天鵝」風險正在醞釀，一旦浮現，恐徹底改寫投資人的獲利想像。

中時財經即時 ・ 21 小時前 ・ 2