櫃買2025年股債表現亮麗 董座簡立忠：今年力拼維持成長

櫃買中心近年股債推動成績量亮麗。圖為董事長簡立忠。(記者歐宇祥攝)

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心2025年在股票、債券兩項核心業務都有亮麗成績。董事長簡立忠今日指出，因AI產業前景正向，股市熱絡，今年上櫃、興櫃掛牌也有望續熱，去年全年櫃買上櫃申請家數達44家、超過去年目標的25家，今年掛牌申請目標家數為27家；另去年櫃買永續債發行量達到2090億元，超過去年目標的1200億元、也創新高，今年目標則為1300億元，各項業務力拼維持成長。

櫃買以股票、債券為2大發展主軸，並發展上櫃、興櫃、創櫃板3層多層次市場。2025年，新申請上櫃家數達44家、創近10年來新高，其中25家是核心戰略產業，今年目標為27家；去年申請登錄興櫃家數為87家、連續兩年突破80家，今年目標為50家。

此外，櫃買也耕耘新創多年，因去年「創櫃板Plus」新增多項友善的措施，並調整申請輔導至正式登錄後之各階段機制，帶動登錄與申請輔導合計家數高達116家，也創下近10年新高。

而在債券部分，據世界交易所聯合會(WFE)統計，去年底櫃買中心股票成交值周轉率穩居全球第2名，債券ETF掛牌檔數達95檔，發行規模近3兆元，於亞太地區主要證券交易所中排名第1，全球排名第7。

櫃買的永續債業務也連年成長，去年發行量再創新高，達2090.6億元(63檔)，不論發行檔數或金額均超越預期目標，為市場發展寫下新里程碑，今年發行量目標則為1300億元。政府機構為推動公共建設所也陸續加入永續債發行，去年發行金額161億元、年增34%。

簡立忠也說，今年可望有首檔綠色中央政府公債掛牌，櫃買持續推動更多政府、企業參與我國永續債市場。為強化我國債券市場，未來將訂定短中長期計劃研議氣候轉型債券、專案債券、雙掛牌債券等新商品的市場制度。

