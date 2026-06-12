櫃買6/18審議儒億公司上櫃案

今年世界盃足球賽E組十分特別，有失意的強權德國要在這屆世足賽反撲，以實力來講沒有拿到分組第1都是不及格；至於厄瓜多、象牙海岸都有成為黑馬的實力，兩者在小組賽的對決是這組最大看點。更特別的是人口僅15萬多的庫拉索，即將獻出在世足賽隊史首秀，堪稱小島的奇蹟。

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