櫃買6/18審議儒億公司上櫃案

其他人也在看
高雄岡山本州工業區大火 市府種罰500萬+勒令停工
南部中心／鄭兆佐、張可倫 高雄市報導12日晚間七點多，高雄岡山本州工業區，一間廢棄物處理廠傳出火警，由於工廠倉庫有許多油料和化學物，火勢相當猛烈，消防隊出動大批人力搶救，幸好沒有人受傷受困，只是工廠疑似倉庫管理不當，才引發火災，也造成空污，環保局對業者重罰500萬，勒令停工。
SpaceX登陸納斯達克！開盤衝破160美元，馬斯克晉升首位「兆美元富豪」
由馬斯克（Elon Musk）掌舵的航太、衛星兼人工智慧（AI）巨擘SpaceX，即將在台北時間12日21時30分起，正式在美股掛牌發行上市（IPO），最新消息指出，該公司成功募集其750 億美元（約新台幣2.37兆元）資金目標，將以每股135美元（約新台幣4271元）的發行價掛牌發售。最新數據顯示，預測市場Polymarket上高達70%比例，看好Spac......
2026世界盃》一日球迷必看懶人包 越位、自由球、12碼罰球圖解
2026世界盃（FIFA World Cup 2026）台灣時間12日點燃戰火，不論你是資深球迷，還是一日球迷，都能一起加入這場全球狂歡的足球盛宴。本文整理足球賽觀賽必備知識，讓足球新手快速掌握比賽看點。 世界盃首度擴編48隊 史上最大規…
台灣超越中國了！躍升新興市場指數最大市場 專家揭AI紅利下的社會隱憂
受益於AI浪潮和半導體產業帶動，台灣今年第一季經濟成長年增率達13.69%，創下1987年以來近40年最高單季增幅，不過，此番榮景也引發大眾擔憂，當大量的資源、人才被大幅捲入半導體市場，台灣是否已做好準備。對此，財經作家游庭皓在網路節目《早晨財經速解讀》中指出，目前台灣已迎來新一輪產業升級，雖讓台灣財富累積速度快速擴大，但資源和人才大量往科技部門集中，貧富差......
T1輸了！HLE搶下MSI季中賽首張門票，Zeka熬八年「首次圓夢」
《英雄聯盟》韓國 LCK 聯賽的 Road to MSI 賽事已經進行到最後兩輪，四支隊伍要相互爭奪兩張通往 MSI 季中邀請賽的參賽門票。第三輪首先進行的是 HLE 與 T1 的晉級關鍵戰，勝者可以率先晉級；落敗隊伍則需要另外對上 GEN 與 KT 其中一支隊伍。結果這個系列賽裡 HLE 延續了第 1 - 2 輪例行賽的良好狀態，以 3：1 擊敗 T1 同時獲得 MSI 第一種子與 EWC 的參賽資格。
AI股還能抱下去嗎？謝金河點出觀察指標：不要極端預測
近期美股與包含台股的亞洲股市因美國就業數據、博通新一季財報等因素發生劇烈震盪，引發不少投資人憂心股市未來走向。對此，財信傳媒董事長謝金河在網路節目《老謝開講》中表示，股市在累積如此大的漲幅後，市場有必要修正過大漲幅，投資人在觀察市場變化時，應盡量保持中性，不要過度極端預測。謝金河說明，博通上一季的財報營業額達221.9億美元（約新台幣7019億2100萬元）......
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
台股瘋漲！專家驚呼「螞蟻搬大象奇蹟」：散戶買到外資認錯
台股今（12）日強勢開高，盤中一度大漲1649點，創下史上第二大漲點紀錄，終場上漲1019.58點、收在44169.04點，漲幅2.36%，成交值達1兆1176.45億元。對此，投資達人「股海老牛」也直言，過去外資把台股當提款機，一倒貨散戶就潰不成軍，如今「散戶買到外資認錯」。
【更新】綠能金童爆內線弊案！涉利多大單前卡位 天宇吳氏3兄弟共交保1300萬元
曾以轉型綠能、切入美系儲能大廠供應鏈而備受市場矚目的儲能大廠天宇工業（8171），驚傳高層涉入內線交易案。台北地檢署於今（6/12）日發動大規模搜索，劍指天宇核心決策圈董事長吳祖榆、總經理吳祖璋及副總經理吳祖銓3兄弟，經檢察官漏夜複訊後，以涉犯反《證券交易法》內線交易罪將3兄弟各諭知900萬元、300萬元、100萬元交保，3人均限制出境出海及住居。
SpaceX掛牌納斯達克！永續合約日內飆到185美元 正式報價倒數
全球首富馬斯克旗下太空技術公司SpaceX（SPCX）今（12）日正式登陸納斯達克，SpaceX IPO每股定價135美元，估值達1.75至1.78兆美元，為人類史上最大規模公開募股，傳認購需求爆量2500億美元，打破沙烏地阿拉伯石油公司的歷史紀錄，超額認購高達近4倍。由於SpaceX募資規模龐大，承銷商通常希望以盤前10%手動調整撮合池，報價時間較美股開盤......
世足分析／德國雪恥之道已開闢 E組聚焦熱帶球隊
今年世界盃足球賽E組十分特別，有失意的強權德國要在這屆世足賽反撲，以實力來講沒有拿到分組第1都是不及格；至於厄瓜多、象牙海岸都有成為黑馬的實力，兩者在小組賽的對決是這組最大看點。更特別的是人口僅15萬多的庫拉索，即將獻出在世足賽隊史首秀，堪稱小島的奇蹟。
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
法官放行！川普80大壽將在白宮草坪辦UFC格鬥賽
美國聯邦法官駁回民眾訴訟，允許總統川普於週日在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事。當天適逢川普80歲生日，儘管原告指控該商業活動「極度腐敗」且未獲國會授權，法官仍放行讓比賽如期舉行。
館長被罵舔共哭了！痛訴「年虧2億」只能轉戰抖音 網：個人造業個人擔
知名網紅「館長」陳之漢近日在直播中痛訴，近年因言論屢遭外界貼上「舔共」、「貶低台灣」等標籤，導致事業重創，這一年來已慘賠近2億元。他坦言目前只能靠抖音直播帶貨勉強維持生計，但仍無法填補巨大的資金缺口，讓他痛苦到半夜落淚。消息曝光後引發熱議，不少網友則冷回「個人造業個人擔」。
川普怒轟伊朗說謊！美伊停戰協議各執一詞淪羅生門
美國總統川普日前在社群平台痛批，伊朗官方宣稱的停戰協議版本根本是「假新聞」，與雙方書面協議完全不符。白宮強調伊朗必須拆除核武計畫，但伊朗官方媒體卻強烈否認，雙方各執一詞，讓這場停戰協議陷入羅生門。
投資海外成顯學！光這7檔增近30萬人 人氣創新高還不上車
今年以來90檔海外主被動股票ETF中，共有9檔ETF受益人數創歷史新高，觀察今年以來人數成長情形，明顯發現海外科技、電力、太空三大主題ETF夯爆，不僅受益人數創新高、年初迄今更吸引破萬人搶進，成為今年海外熱門ETF的「新三本柱」，高人氣買氣不墜。
賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯
台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」
美光領記憶體大復甦！「這3檔」獲自營商加碼2322張 轉買南亞科斥資3.73億元
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美股四大指數昨（11）日全面收漲，連帶台股今（12）日大盤反攻，盤中一度觸及44798.88點，終場收44169.04點，上漲1019.58點...
高階玻纖布供不應求！缺貨看至2027年底…「這檔」訂單能見度良好 再砸20億元擴產迎大單
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台玻（1802）12日召開股東會，受惠AI與高效能運算（HPC）需求持續升溫，高階玻纖布市場供不應求。董事長林伯豐表示，公司今...
追高欣興遭割韭菜？竹北雙分點同步翻車 台股爆3檔7034萬違約交割
台股本周先跌後漲，外資連日提款，大盤劇烈震盪，一度回測 4 萬 2 關卡。今 (12) 日證交所與櫃買中心公告 3 檔個股違約交割共計 7034.4 萬元，