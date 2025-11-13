櫃門打開聲太吸引人？ 網購取貨自助繳費民眾忘拿找錢

台中市 / 綜合報導

台中有民眾，到無人自助的門市取貨，一進門發現繳費機，找鈔口有現金百鈔，疑似有客人忘了拿走，發文表示自己不敢動，要失主趕快回來領，而記者也到同樣是自助取貨的門市，發現取貨付款後，系動自動打開櫃門的速度比找零還快，民眾說，經常被打開櫃門的聲音吸引住，很容易先走去拿包裹，忘記拿找零的錢。

站在取貨機器前，輸入手機號碼和驗證碼，接著投入紙鈔，叮叮櫃子先打開，下一秒才找零，網路上有民眾分享，到自助取貨的門市，一進門就看到，機器上掛著百元鈔票，到底怎麼一回事，原來是前一位民眾，只顧著取貨，忘記還有找零的現金要拿。

民眾說：「這樣你可能會先去拿貨，如果下面有人就接著，他可能就會把錢拿走。」

無人自助式的取貨門市，民眾付款完，系統就會自動打開櫃門，有民眾發現，系統打開櫃門的速度，比找零還快，經常被打開櫃門的聲音吸引住，先去拿貨。

民眾說：「我覺得它瞬間打開那個時刻會讓你有點驚慌，我就會想說，現在就開了嗎，可是我人還在這裡，錢都取完了完成程序單子也拿了，再打開(櫃子)可能會比較保險。」

不過如果自己取貨時，發現前一位民眾，忘記拿走找零的現金，該怎麼做，有人說會報警，或是把現金放一旁，還有人擔心這樣隨意拿取會觸法，乾脆直接放棄取貨。

民眾說：「我可能會放著吧，為什麼會想說不報警，麻煩我可能領完貨就要走了。」雖然這種自助取貨店，都有監視器，但警方也提醒民眾，不是自己的財物，還是不要觸碰，先報警避免後續有爭議。

