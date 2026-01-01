櫛瓜再升級 永靖鄉溫室農園成功栽種韓國櫛瓜2025冬季上市掀搶購潮

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】近年來隨著西式餐飲在國內逐漸普及，櫛瓜從過去的進口食材，躍升為餐廳與家庭餐桌上的常見蔬菜。隨著國內菜農大量投入種植，傳統綠皮櫛瓜已不再稀奇；然而，彰化縣永靖鄉「阿盛溫室無毒蔬果園」卻再度為市場帶來驚喜，園主邱余盛成功栽種出品質更上一層樓的「韓國櫛瓜」，並於2025年冬季正式推出，立即引起市場高度關注。

有別於傳統櫛瓜的生長方式，韓國櫛瓜以瓜藤方式更便於管理。（圖／記者周厚賢攝）

「我對農業栽種的認知就是要不斷求新，求更好」長期投入創新栽培的邱余盛表示，過去常有種子公司提供新開發作物讓他進行試驗性栽種。今年秋天，在完成傳統綠皮櫛瓜的生產後，他思考如何進一步提升節瓜品質，因而嘗試引進韓國櫛瓜。沒想到實際栽培後才發現，韓國櫛瓜的生長條件與綠皮櫛瓜大不相同，必須採用搭棚架方式栽培，並搭配套袋管理，不僅耗時也增加作業難度。經過多次嘗試與調整，邱余盛終於掌握韓國櫛瓜的適合生產條件與管理模式，順利穩定量產。他指出，韓國櫛瓜最大的特色在於肉質更加細膩，切面呈現討喜的金黃色，並帶有淡淡香氣，風味明顯優於傳統節瓜，堪稱餐桌上的新美食。

秉持不斷創新栽作的理念與企圖心，青農邱余盛率彰化縣之先培育出高品質韓國櫛瓜。（圖／記者周厚賢攝）

邱余盛說，最初僅示範性栽種一、兩株，果實成熟後經過試吃讓他驚為天人之下，下定決心在溫室農園中擴大種植。邱余盛認為韓國節瓜的生長管理並不算困難，主要挑戰在於品項篩選較為費工，但看到豐收成果，內心感到相當欣慰，因為終於能將更高品質的櫛瓜帶進消費者家中。

一棵棵包裝精美的韓國櫛瓜，即將成為邱余盛進軍高端市場的生力軍。（圖／記者周厚賢攝）

一名消費者分享，品嚐過邱園長親手栽種的韓國櫛瓜後，只能用「一個讚」來形容其口感與風味。他指出，櫛瓜最能展現原味的料理方式，就是簡單清洗切片後，灑上少許胡椒與鹽，或搭配一點起司放入烤箱烘烤，即可吃出食材本身的甜香，也能明顯感受到韓國櫛瓜比一般櫛瓜更加細緻可口。該消費者也看好，隨著過年前進入產量高峰，韓國櫛瓜有望成為市場上最受歡迎的蔬果之一，再次展現台灣農業技術不斷創新，為民眾帶來更幸福、更美味的飲食選擇。