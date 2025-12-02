櫛瓜營養又美味 社群討論度暴增 櫛瓜到底有什麼魔力？

最近打開 Threads、Instagram 與各大生活社群，你很難不注意到「櫛瓜」這個關鍵字—從美妝平台到料理社團，大家都在問：「櫛瓜到底是什麼？以前怎麼沒看過？」「怎麼感覺大家突然都在吃它？」

Threads 上有網友發問：「櫛瓜是什麼神奇的東西？我小時候根本沒看過，怎麼這幾年突然到處出現？」底下立刻掀起討論串，有人分享第一次吃櫛瓜的經驗、有人大讚它烹調超快、有人說家裡冰箱已經固定囤兩條。不只料理族、健身族、媽媽族，就連平常沒研究烹飪的人也加入討論—櫛瓜話題在全網狂飆，簡直像某種綠色新星被集體發現。

日式烤櫛瓜

另外，也有不少媒體、網紅則從品種、歷史切入，吸引大量人留言：「看完才知道，原來櫛瓜已經在台灣努力耕耘這麼久了！」

櫛瓜幕後功臣黃圓滿：幫助櫛瓜扎根台灣，悄悄攻佔你我餐桌

櫛瓜能夠突然出現在大家餐桌上，成為社群熱議的明星蔬菜，背後其實有幕後功臣——台南農改所的黃圓滿女士。她多年來專注育種和推廣，讓櫛瓜更適合台灣的氣候，也改良口感和保存方式，讓大家不管在市場還是超市都能輕鬆買到。

早期櫛瓜在台灣並不好種，一下雨就生病、一下熱又長不好，農民根本不敢種，黃圓滿與研究團隊只能不斷在田裡反覆試驗、記錄、調整，累積出適合本地氣候的耕作方式。這些看似不起眼的基礎工作，卻讓櫛瓜的栽培逐漸穩定，吸引更多農友願意投入種植。

社群上也開始出現大量分享—有人驚訝自己第一次在攤位看到滿滿的本地櫛瓜、有人拍下料理成果表示『比想像中好吃又好煮』，這些真實心得一路在 Threads、IG、料理社團擴散，讓櫛瓜不知不覺累積起屬於自己的「人氣曲線」，從默默無名變成被社群點名的料理新寵。

櫛瓜料理營養低卡又百搭，連營養師都點名的日常好蔬菜

櫛瓜會一路從市場紅到社群，靠的不是話題，而是它真的「好吃又好煮」。熱量低、水分高、纖維也夠，切片快煎、切絲拌醬、切塊做湯，不到十分鐘就能上桌，許多網友形容它是「最懶人友善的蔬菜」。營養師與料理 YT 也常用櫛瓜示範減脂菜單，像黃君聖Sunny營養師分享 5 道超低卡料理，讓不少人留言：「原來櫛瓜可以這麼多變！」

更多人意識到原來櫛瓜不是節瓜、而是屬於南瓜家族的一員；越了解、越多人嘗試，它在台灣的存在感就越滾越大。櫛瓜如今不只是在市場站穩腳步，也成功在餐桌與社群裡佔據 C 位，悄悄變成許多人真正願意反覆購買的日常蔬果。



