櫥櫃藏肝腎殺手！醫點名「5大粉末」放太久快丟：省下幾十萬

生活中心／倪譽瑋報導

因受潮而結塊的中藥、花生粉等易有黴菌滋生，宛如「粉狀肝腎殺手」。（示意圖／資料照）

粉末保存不當應丟掉！腎臟科醫師洪永祥指出，粉保存容器沒密封，台灣環境又易讓食物受潮，進而讓粉上滋生黴菌，產生黃麴毒素等物質，他也點名五穀粉、蛋白粉等5類受潮易生黴菌的食物，建議展開「恐怖櫥櫃大搜查」，立刻去廚房翻出一包開最久的粉末，看看有沒有結塊的「毒粉」，如果有則應「棄」而不捨別再食用，以省下「未來幾十萬的洗腎費」。

粉保存容器不當受潮 小心「黃麴毒素食物」

洪永祥指出，很多人以為，食物只要是「乾」的、做成「粉」狀的就不會壞，放櫥櫃夾起來即可長效保存；但事實上，食物磨成粉後表面積增加，吸濕效率極高，配合台灣環境潮濕，粉易迅速吸附空氣中的水分，達到黴菌生長的標準，宛如「豪華磁鐵」。

另外，黴菌在粉上生長還不容易發現，洪永祥以花生為例，整顆花生發霉看得到，但花生粉發霉，黴菌絲會跟粉末混在一起，偽裝成「只是受潮結塊」，以為沒發霉，其實毒素早已滲透整包粉末；而花生粉是黃麴黴菌的最愛，黴菌產生的「黃麴毒素」對人體傷害極大，衛生局官員多次提醒，這類產品一旦受潮，風險會呈「幾何級數上升。」

5大傷肝腎粉末 結塊了應丟棄不吃

洪永祥也點名五類「超級傷肝腎」的粉末，提醒大家，發現家中櫥櫃有這類粉結塊請勿再食用，同時應糾正有「粉末結塊拍一拍、曬一曬就能吃」觀念的長輩。

第五名：乳清蛋白與膠原蛋白粉

洪永祥說明，不少人鍛鍊肌肉會吃蛋白粉，有些人買了一大桶就放在廚房流理台，或是飲水機旁以方便沖泡飲用，存放過程中可能有水滲入「高蛋白粉末在水分活性增加時，是黴菌的頂級營養源，極易檢出真菌代謝物」研究發現這類毒素會引發肝腎組織的氧化損傷。提醒需要長期攝取蛋白質者，粉末保存不當反而傷腎。

第四名：咖啡即溶包與咖啡粉

咖啡豆在儲存過程中若環境潮濕，極易產生赭麴毒素A，該物質是強烈的腎毒素，會直接破壞腎小管，長期低劑量攝取是慢性腎病的隱形誘因。洪永祥指出，在辦公室中放了三個月的即溶咖啡，或是為了省錢買的大罐裝咖啡粉，若包裝封不嚴受潮，毒素濃度恐隨濕度增加，若把赭麴毒素A吃下，身體得花費大量時間才能代謝。

第三名：五穀或堅果粉

洪永祥點名常見的芝麻粉、燕麥粉、紅豆粉，研究顯示這些粉保存環境不佳受潮，容易產生多種真菌毒素，毒素進入肝臟後會干擾蛋白質合成，對肝腎造成雙重打擊，長期攝取會讓身體陷入慢性發炎。

這類粉通常也含大量油脂，若發生油脂酸敗（出現油耗味），還會產生傷害細胞膜的自由基。

第二名：科學中藥粉

中草藥在儲存過程中若濕度控制不當，極易檢出具有累積性的赭麴毒素A，它會破壞腎臟；而許多「科學中藥」添加了玉米澱粉作為賦形劑，又剛好極度吸水。洪永祥提醒，不少台灣人看中醫，一拿就是兩週、一個月的藥粉包，並將其隨手放在餐桌或口袋，當藥粉結塊後容易產生黴菌，吃了宛如「補藥變毒藥」。

第一名：花生粉

洪永祥說明，花生粉保存不當可能產生致命的黃麴毒素，它是一級致癌物，還會誘導腎臟粒線體功能障礙，讓肝腎衰竭，烤、炸也難以將它破壞。此外，花生粉通常是由碎裂、品質較差的花生仁加工而成，也是北市衛生局抽驗最常出事的項目，2025年7月驗30件食品，發現3件花生製品（花生粉、花生醬）黃麴毒素超標，在眾多粉中可謂「終極大魔王」。

避免櫥櫃中「毒粉」 腎臟科醫籲勿省錢

洪永祥補充，要避免上述的「粉粉危機」，建議買小包裝的粉，想「買一送一」省錢選大罐裝也行，但得於開封後一個月內吃完。另外，保存粉時不要頻繁進出冰箱，冰箱的溫差會讓空氣中的水氣冷凝在粉末上，最好的方法是放進密封罐，再放入冰箱。

最後是「過期不吃」， 粉只要結塊、有油耗味，代表結構已經改變，這時請將它丟掉，避免吃進毒素「你省下的不只是幾百塊，是未來幾十萬的洗腎費。」

資料來源：洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法

