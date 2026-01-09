櫻吹雪的記憶／林清陽

林清陽

記憶像似櫻吹雪那般

從心中某個地方緩緩飄落

曾經蒐集儲存的眷戀

卻宛如沙漏無奈褪逝

此刻不再回頭的感覺

像極了量子糾纏的詭譎

只能夠在虛擬時空裡崩塌

繼續若無其事飄浮在夢中

偶爾凝視茫然的臉龐

是否已經成為麻木的道具

無奈任由演員恣意詮釋

上演一齣無言的鬧劇

歲月依序流淌的詩篇

僅留存在限定的賞味期

當北風悄然吹拂而過

倏地成為腐朽的旋律

你只好嘗試提起彩筆

擷取逐漸淡去的畫面

在模糊與虛擬的夢境中

得以留住一絲永恆的回憶

（圖：林清陽提供）