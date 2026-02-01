櫻吹雪美景就在桃園！北橫櫻花秘境全攻略 漫遊巴陵感受春之氣息

隨著時序步入暖春，桃園復興區最令人期待的年度盛事「北橫櫻花季」即將正式拉開序幕。這場遍布台七線的山中盛會，集結了山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等多元品種，從一月下旬起一路接力綻放至三月下旬，將北橫公路妝點成如夢似幻的粉色隧道。

2025「北橫櫻花季」。圖：資料照

率先為花季暖身的是台灣原生種山櫻花與優雅的枝垂櫻。深緋紅色的山櫻花如同喜慶的小鈴鐺，在角板山、羅馬公路與爺亨一帶熱烈迎客；而詩朗道路上的枝垂櫻則以柔軟下垂的枝條，交織成壯觀的粉紅瀑布。預計二月初，這波桃紅與粉紅的色彩交響曲將達到首波高潮，為後續的花季盛事預熱。

2025「北橫櫻花季」。圖：資料照

進入二月中旬至三月下旬，北橫將迎來最熱鬧的「櫻吹雪」時光。包含詩朗道路與爺亨道路的八重櫻、吉野櫻將進入盛開期。隨後，比亞外、卡維蘭部落以及中巴陵櫻木花道周邊的昭和櫻也將接力吐蕊，將山頭染上層層疊疊的粉嫩。花季的壓軸戲碼則由上巴陵中心路及拉拉山遊客中心的千島櫻擔綱，約在二月底至三月中下旬綻放，屆時漫山遍野的浪漫落櫻，將為這場春日祭典畫下最完美的句點。

桃園市政府觀旅局長陳靜芳表示，為了讓遊客精準掌握花蹤，市府團隊特別整理歷年資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」。即日起，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」臉書粉專下載地圖。自115年2月1日起，風管處更將每週更新最新花況資訊，邀請民眾規劃一場遠離塵囂的北橫慢遊，親身體驗這場長達三個月的浪漫櫻花饗宴。

「北橫櫻花季」遍布台七線的山中盛會，集結了山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等多元品種，從一月下旬起一路接力綻放至三月下旬。圖：觀旅局提供

