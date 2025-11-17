櫻島火山連續噴發！煙柱衝上4400公尺 航班大亂、機場多班取消

（記者許皓庭／綜合報導）日本鹿兒島縣櫻島火山 16 日凌晨再度進入活躍狀態，短時間內連續發生多次爆發性噴發。根據日本氣象廳通報，首次爆發在 16 日凌晨 0 時 57 分出現，噴煙直衝至 4400 公尺，噴煙量被判定為「多量」；僅約 1 小時半後，2 時 28 分又再度噴發，煙柱高度達 3700 公尺，噴煙量為「稍多」，顯示火山活動仍相當旺盛。當局呼籲民眾注意降灰與大型噴石風險。

圖／日本鹿兒島縣櫻島火山昨（16）日凌晨 0 時 57 分爆發，噴煙直衝至 4400 公尺。（翻攝 国土交通省 大隅河川国道事務所 X）

日本氣象廳及鹿兒島縣政府指出，櫻島南岳山頂火口自凌晨起多次出現噴煙，至 16 日下午 1 時止，至少累計 5 次噴發，其中 4 次被判定為爆發性活動。此次噴煙突破 4000 公尺，是自 2024 年 10 月以來再度出現的高強度噴發。當局並未觀測到明顯的地殼膨脹，但仍維持火山警戒等級 3（入山規制），要求民眾避免靠近火口周邊 2 公里範圍。

氣象單位表示，此次噴發伴隨大量噴石，部分落石飛至距離火口約 1000 至 1400 公尺區域；對山體周邊住戶而言，仍需留意火砕流等災害可能性。由於凌晨濃煙向周邊城鎮飄散，鹿兒島與姶良市部分地區一度被火山灰籠罩，地方政府緊急發送警示簡訊，提醒居民減少外出並避開降灰區域。

圖／約 1 小時半後，凌晨 2 時 28 分又再度噴發，煙柱高度達 3700 公尺。（翻攝 国土交通省 大隅河川国道事務所 X）

火山灰也造成交通嚴重混亂。鹿兒島機場表示，截至 16 日中午，共有 40 個國內外航班因降灰影響而取消，另有 3 班航班起飛後折返原出發地。機場與航空公司持續掌握火山活動，呼籲旅客留意航班最新異動。

櫻島火山今年以來的噴發次數已突破 150 次，顯示其活躍程度仍未趨緩。16 日上午 8 時 50 分，氣象廳再次觀測到新一波噴發，煙柱高度約 2500 公尺，火山活動仍持續中。

相關單位已加強監測火山口與周邊地區，並提醒民眾保持警覺，尤其在火口附近 2 公里範圍內，須慎防噴石與火山碎屑流等風險。旅客如需前往鹿兒島地區，宜先確認交通資訊，以免受到降灰影響。

