櫻櫻沒代誌！跟著「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻去

〔記者李容萍／桃園報導〕隨著季節更替進入春季，桃園市復興區北橫公路沿線、拉拉山陸續進入櫻花盛開季節，北橫的櫻花品種非常多，從山櫻花開始，接著有八重櫻、昭和櫻、千島櫻等接力綻放，這波粉色浪漫一路持續到3月下旬皆能觀賞，桃園市政府風景區管理處為方便遊客查詢賞櫻景點，製作「北橫櫻花散步地圖」，詳列賞櫻景點、部落及私人農場民宿等，建議遊客規劃1至2日遊，找出最喜歡的櫻花秘境！

市府觀光旅遊局陳靜芳今(1)日指出，市府團隊參考歷年花況資訊，推出今年的北橫櫻花散步地圖，想賞花的民眾可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，也可關注風管處臉書粉專，今起每週更新最新櫻花花況資訊。

風管處長廖育儀指出，台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶皆有種植，盛開時滿樹桃紅特別喜慶；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，2品種櫻花已在1月底陸續綻放，2月初盛開，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開為北橫櫻花季暖身。

復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻等預估2月上旬迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，當千島櫻的盛開也代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

從1月下旬開始到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，想賞花的遊客，歡迎跟著賞櫻地圖規劃1日或2日的慢遊之旅，上山一趟感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐；有趣的是，復興區角板山梅花花期已近尾聲，角板山行館園區內約有20餘株山櫻花，近日陸續綻放，暢遊角板山送「梅」迎「櫻」，賞梅、賞櫻一次拍好拍滿。

桃園復興角板山公園粉嫩山櫻花開花了。(記者李容萍攝)

桃園復興角板山公園粉嫩山櫻花開花了。(記者李容萍攝)

桃園復興角板山公園梅花雪白花況進入尾聲。(記者李容萍攝)

