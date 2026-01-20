櫻花前線！山櫻、河津櫻登場 迷糊步道最佳賞花點

迷糊步道的河津櫻搭配地景與枯木別有一番風情。(記者蔡宗勳攝)

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山國家森林遊樂區的各品系櫻花仍在蓄勢待發中，但區外的阿里山公路與嘉169縣道山櫻、河津櫻已經登場，目前賞花首選為阿里山鄉公所附近的迷糊步道，有些河津櫻已經花開8成，構成美不勝收的花海，還有搶眼的山櫻點綴，吸引許多攝影迷前往取景。奮起湖中和國小的河津櫻綻放也有8成，花況很好。

阿里山鄉長高瑞芳指出，迷糊步道種植河津櫻、山櫻與福爾摩沙等櫻花，目前河津櫻的花況最佳，沿著阿里山清潔隊經戶政事務所阿里山辦公室到庇護所對面的分享亭，有些已經花開8成，搭配山景與藍天白雲，賞心悅目；山櫻的花況則參差不齊，有些花開5成以上，有些還含苞待放，但花況可期。

大阿里山區種植河津櫻的基地竹崎鄉中和國小，已經進入最佳觀賞期，還有人坐著電動輪椅來賞櫻。

一向是觀賞河津櫻焦點的梅山鄉太和樟樹湖櫻穀王與櫻后，目前櫻穀王整體花開約5成，但頂部已有7成，預估下週進入最佳觀賞期；櫻后則已有6成，同樣也是下週才會進入滿開階段，屆時王、后爭輝，值得專程來賞花。樟樹湖茶園還有隱藏版的目山櫻花秘境，位在狹隘的產業道路旁，無法會車，不建議開車上去，從嘉169縣道約10公里往上一看，就能觀賞到美麗的櫻花茶園。

嘉130鄉道土地公廟旁的山櫻花也陸續綻開，落羽松轉色也很亮麗，這裡還算好停車，可以停下來跟福德正神請個安，欣賞美麗的山櫻花與落羽松。

迷糊步道的河津櫻綻開，進入最佳觀賞期。(記者蔡宗勳攝)

奮起湖中和國小河津櫻綻開，輪椅族也來觀賞。(記者蔡宗勳攝)

奮起湖中和國小河津櫻綻開。(記者蔡宗勳攝)

奮起湖中和國小河津櫻綻開，花況很好。(記者蔡宗勳攝)

太和樟樹湖櫻穀王的河津櫻陸續綻放。(記者蔡宗勳攝)

番路鄉公田路土地公廟旁的落羽松。(記者蔡宗勳攝)

番路鄉公田路土地公廟旁的山櫻花。(記者蔡宗勳攝)

