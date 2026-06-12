櫻花妹來台獨旅回飯店做1事 網見照片驚呼：省半張機票

生活中心／邱于芳報導



近年來獨旅風潮興起，不少人選擇一個人踏上旅程，享受自由安排行程、隨意到處走的樂趣，也有越來越多外國旅客將台灣列入旅遊清單。一位日本櫻花妹最近分享來台獨旅的經歷，曬出自己回到飯店後的「真實模樣」，照片曝光後迅速在網路上引發討論，原來她買了滿滿一桌台灣夜市小吃和水果回房享用，不僅展現對台灣美食的熱愛，也讓不少網友看了直呼根本是老饕級行家，笑稱比許多在地人還懂吃。





櫻花妹來台獨旅曬飯店照 網見「滿桌老饕級美食」驚喊：省下半張機票錢

櫻花妹在照片中分享來台獨旅日常，曬出在飯店吃的台灣美食，飄出滿滿台灣味，讓網友狂喊「比台灣人還內行」。（圖／翻攝Threads）

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原po在Threads上曬出一張照片，笑稱「應該也會開始好奇，來台灣獨旅的日本人，在飯店裡都在做些什麼吧」，她將買來的在地美食整齊擺放在桌上，仔細一看內容，出現了日本人最愛的芒果和Asahi啤酒，還有台灣夜市常見的切盤火龍果、番茄夾蜜餞、空心菜牛肉、地瓜球、西瓜汁以及最經典的手搖飲，餐點組合可以說是相當接地氣，充滿濃濃台灣味，讓人隔著螢幕都忍不住食指大動。貼文迅速累積超過40萬人按讚朝聖，路過民眾笑喊「跟台灣人去到日本一樣」，另外角落的一罐「神秘飲料」被認出是「分解茶」，讓網友直呼她「已經不是觀光客等級了」。





櫻花妹來台獨旅曬飯店照 網見「滿桌老饕級美食」驚喊：吃掉半張機票錢

內容出現台灣夜市常見的切盤火龍果、番茄夾蜜餞、地瓜球、西瓜汁以及最經典的手搖飲，餐點組合可以說是相當接地氣接地氣的餐點組合讓網友直呼「已經不是老饕等級了」。（圖／翻攝自google map）





留言中不少人也推薦更多台灣美食「荔枝上市了，也請嚐嚐看哦」、「珍珠奶茶、豆花、炒米粉、大腸包小腸、炸雞排，這些是我日本朋友來台灣最常許願的清單」、「鹹酥雞（鹽酥雞） 這個是最強的，其他推薦食物相信您也已經有研究了」。還有另一派人歪樓稱她「已經財富自由了」、「這些東西在日本吃，大概會吃掉半張機票錢，多吃一點機票就吃回本了，路邊有北京烤鴨賣半隻來吃，馬上回本」，讓人看留言忍不住會心一笑。

原文出處：櫻花妹來台獨旅曬飯店照 網見「滿桌老饕級美食」驚喊：省下半張機票錢

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