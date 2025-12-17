櫻花妹掃桃機QR Code噴千鈔！移民署急籲1事

社會中心／王靖慈報導

日前隨著中日關係緊張，導致中籍航空公司從12月起，裁撤超過900架赴日航班。因此日本旅客轉向台灣旅遊人數大增，卻因台灣自今年10月起更改入境手續，接連傳出旅遊糾紛。近日一名日本20多歲女子指控，在台灣桃園機場填寫入境資料時，誤掃QR Code遭要求支付50美元（約新台幣1570元）手續費，讓她認為自己的錢被騙了，引發日本社會關注。





櫻花妹赴台「一掃QR Code」秒噴1570元！移民署急籲：無任何收費旗幟

日本女子在詐騙網站填入資料，最終被收取50美元的手續費。（圖／民視新聞資料照）

根據《朝日電視台》昨（16）日報導指出，日本旅客入境台灣須填寫「入國登記表」，但從10月起已改為必須事先上網填寫，可於入境前3天登記，且官方手續完全免費。然而，該名日本女子表示，自己事前並不清楚需線上申告，抵達台灣後在入境隊伍旁看到多面寫著「需要入境卡」的旗幟與QR Code，誤以為是官方網站，因此掃碼後進入網站完成填寫。沒想到在最後頁面卻跳出提示，稱自己因護照資料需要支付手續費，最終女子被收取50美元。事後才發現，自己連結的並非官方網站，而是釣魚詐騙網站，讓女子大嘆：「這錢是被硬拔走的，我被騙了。真心希望這種事情不要再發生」。







對此，移民署也在官網澄清，16日已全面進行清查，並未查出有設置任何收費或詐騙QR Code和QR Code的旗幟。移民署強調，台灣正式推行的網路填寫入國登記表（TWAC）自今(114)年10月1日起全面免費，唯一官方網址為，呼籲外籍旅客務必辨認清楚官方網站填報，以免造成財產損失。

