櫻花妹揪黑人「廁所交流」太大聲被抓包 店家PO網公審：想打砲去開房

日本東京都澀谷道玄坂一家沙威瑪餐廳，日前在社群平台X公布店內監視器片段，記錄下一名日本女子與黑人男子準備進入廁所發生性行為的畫面。業者之所以PO網公審，是因為兩人不但沒消費，還把店裡廁所當砲房。

事情發生在11月9日清晨，店家指出兩人直奔用餐區後方的洗手間並待了15分鐘，期間傳出的聲音明顯是在交歡，直到員工制止兩人才走出廁所。

業者在已經刪除的貼文中開罵，稱開店一年多頭一次遇到這種事，但附近明明有旅館飯店，「想要打砲請去開房。」撂話他們已經報警處理，且不接受任何道歉。

不過店家事後仍接受了這對男女的道歉，並將貼文及監視器畫面撤下，改貼聲明表示決定給兩人改過自新的機會，沒有透露太多細節，希望此事到此為止。綜合日媒報導，業者透露，女子事發隔天獨自一人前來道歉；男子則先是致電道歉，表達支付清潔費的意願，後來也親自登門道歉。

日本一家餐廳業者，不滿一對男女把店內廁所當砲房，憤而PO出監視器畫面公審。（翻攝自X）

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

