櫻花妹曬「0修圖」辣照！「身體一半全是腿」畫面曝

娛樂中心／于士宸報導

22歲日本賽車女郎綠川希星（きらら）擁有176公分高䠷身高，以甜美外型及超長鉛筆腿擄獲大批粉絲，跨足Cosplay與寫真界的她，擁有超高人氣，被網友稱為新一代「長腿女神」。喜愛分享穿搭及日常生活的綠川希星，近日因上傳一張「0修圖長腿照」引起日網話題，畫面中超不科學的神級比例，引起粉絲暴動，直呼「根本神級基因」。





幼齒櫻花妹放送「0修圖」辣照！身體一半全是腿「90cm激長比例」曝光

綠川希星上傳一張超猛比例自拍照，畫面中的超長鉛筆腿讓粉絲驚嘆。（圖／翻攝自Ｘ ＠kirarachandesu_）

廣告 廣告

寫真女星綠川希星以90公分超長腿長聞名，近日她再度上傳一張超猛比例自拍照，吸引粉絲目光。只見畫面中，綠川希星對著鏡子自拍，身穿一襲黑色套裝，上衣低領口的設計，自然地展露了鎖骨線條；下身則搭配了黑色短褲，整體風格簡潔俐落。為了增添層次感，綠川希星也搭配了灰色及膝長襪，腳踩黑色厚底皮鞋，展現了青春又帶點性感的日系穿搭風格。而髮型部分，綠川希星則留下咖啡色波浪中長髮配上齊劉海，以微捲的髮絲甜美地垂落在臉頰兩側。

幼齒櫻花妹放送「0修圖」辣照！身體一半全是腿「90cm激長比例」曝光

綠川希星擁有176公分高䠷身高，以90公分超長腿長聞名。（圖／翻攝自Ｘ ＠kirarachandesu_）

不過，最吸睛的仍是她的超長鉛筆腿，在及膝的灰色長襪和厚底鞋的襯托下更顯修長，完美的比例透過鏡面一覽無遺。綠川希星也在文案驕傲寫下，「無加工Style（0修圖），如果你發現一個身體一半以上都是腿的人，那就是Kirara！」。

幼齒櫻花妹放送「0修圖」辣照！身體一半全是腿「90cm激長比例」曝光

綠川希星跨足Cosplay與寫真界，擁有甜美外型。（圖／翻攝自Ｘ ＠kirarachandesu_）

貼文曝光後，馬上登上各大日本媒體版面，短短不到3天就吸引超過3萬8千人朝聖，留言大讚：「可愛與性感的完美結合」、「沒修圖的時候更可愛」、「Kirara醬的長腿真是太神奇了！」、「不可能……完全沒修圖……簡直像漫畫人物一樣！」、「太可愛了，我找不到其他詞彙來形容」。





原文出處：幼齒櫻花妹放送「0修圖」辣照！身體一半全是腿「90cm激長比例」曝光

更多民視新聞報導

《好運來》正宮小三小四驚喜同框！蘇晏霈、張家瑋、程雅晨「搞怪自拍」萌翻網友

被偷窺長達數月，調查官之妻驚爆最強反擊？《好運來-EP249精彩片段》

披著羊皮的狼終於落網！竊聽變態狼罪行全都爆？《好運來-EP249精彩片段》

