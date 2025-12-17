櫻花妹爆「桃園機場掃QR Code」被詐騙50美元！移民署澄清

根據日本朝日電視台12月16日報導，一名20多歲的日本女性遊客反映，她在11月來台旅遊期間，於桃園國際機場遭遇疑似詐騙事件。這名女遊客表示，由於不熟悉台灣自今年10月起實施的線上入境登記新制度，她在入境審查區排隊時，看到現場設有多個標示「入境必須持有入境卡」的旗幟與QR Code。

該名女遊客描述，她掃描其中一個旗幟上的QR Code後，進入一個聲稱是入境登記的網站。在按照指示填寫一系列個人資料後，網站要求她支付50美元，約合新台幣1587元的手續費。事後她才發現，自己所進入的並非官方網站，而是假冒官網的釣魚詐騙網站。

事實上，台灣移民署規定，外籍旅客入境台灣需在入境前3天內，至移民署官方網站TWAC完成線上登錄，此項服務完全免費，不收取任何費用。該制度自今年10月起正式實施，取代原本的手寫入國登記表。

針對朝日電視台報導的事件，移民署於16日晚間發出正式聲明澄清。移民署表示，已於當日再次進行全面清查，確認桃園機場並無日媒所載有詐騙或付費網站之詐騙旗幟或QR Code情事。

移民署強調，該署國境事務大隊定期於所屬各機場港口確認現場所有TWAC連結、QR Code的正確性。同時透過新住民培力發展資訊網、外交部領事事務局、桃園國際機場、交通部觀光署及各航空運輸業者等多個管道，發布多國語言版本的防詐騙資訊，擴大宣導正確網址。

報導指出，由於許多日本遊客對台灣新制度不熟悉，加上趕時間或擔心不填寫會影響入境等因素，容易按照假網站的指示付費。隨著日中關係變化，選擇來台旅遊的日本旅客人數持續增加，此類詐騙事件的出現引發關注。

移民署呼籲外籍旅客，入境台灣的線上登記完全免費，民眾若遇到要求付費的網站，應立即停止操作並向相關單位通報。防詐騙專線為165，報案專線為110。

