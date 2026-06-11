櫻花妹「來台獨旅」PO飯店照片 狂吸40萬網友讚：是行家！
你有嘗試過「獨自旅行」嗎？近年來獨旅越來越盛行，說走就走超隨性，也不用處處遷就旅伴，可以想幹嘛就幹嘛，甚至還有人會在飯店睡一整天。一名日本櫻花妹最近就一個人到台灣來旅行，曬出一張她在飯店裡面拍的照片，吸引近40萬網友朝聖，還被台灣網友大讚她很懂台灣，是個行家！
一名身兼TouTuBer的櫻花妹本身很愛旅遊，最近一個人跑來台灣玩，日前還貼出許多台灣美食的照片，包含台南的牛肉湯、香菜口味的乖乖、正在盛產的愛文芒果等等。不過，其中一張照片讓將近40萬網友都注意到了，是一張妹子買了許多食物打包回飯店的照片。
照片中的主食有白米飯和空心菜炒牛肉，甜點是炸地瓜球，水果則是削好的火龍果和芒果，甚至連小番茄夾蜜餞都有；飲料則是一杯手搖飲、一杯西瓜汁，還有一瓶無酒精、妹子自己從日本帶來台灣的Asahi啤酒，和右上角一瓶超商買的「分解茶」。
櫻花妹說，「應該也會開始好奇，來台灣獨旅的日本人，在飯店裡都在做些什麼吧！」這張照片也透露出，櫻花妹不僅白天在外旅行時狂吃，回到飯店還是要繼續吃，從熱炒到水果全都買齊了。
有網友看後回覆說「跟台灣人去到日本ㄧ樣」、「荔枝上市了，也請嚐嚐看哦」、「水果自由」、「宵夜可以補上鹹酥雞」、「妳已經財富自由了」。妹子解釋，自己不是有錢人，只是個很會亂花錢的人，人生意義就是每個月都要旅行，但在日本如果也像在台灣這樣吃東西的話，錢真的會很快花光光。
還有網友看後留言大讚「有地瓜球！行家」、「番茄蜜餞真的有吃到重點」、「YBSG」、「很懂哦」、「妳很內行，我流口水了」、「看到紅色火龍果！妳根本台灣專家」、「專業」、「旁邊竟然有分解茶…已經不是觀光客等級了」，妹子還回「喝了這個就不會變胖了對吧！」也讓網友紛紛稱她是「台灣專家」。
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