櫻花季公布最終壓軸 李泳知再登高雄

記者周毓洵／臺北報導

2026高雄櫻花音樂節最後一波卡司正式公開，最強壓軸就是被粉絲封為「韓國MZ世代文化總統」的 李泳知！消息一出立刻引爆網路，她本人也搶先向粉絲報到，開心喊話：「大家好，我是你們的妹妹泳知！」直說能連續兩年站上櫻花季舞台，真的非常感謝大家。

李泳知去年首度登上高雄櫻花季就感受到滿滿熱情，她透露現場回饋讓她印象超深刻；這次更是收到主辦單位直接指定邀請，讓她既驚喜又期待，迫不及待要再和粉絲見面。談到高雄，她毫不掩飾喜愛之情，笑說每次來臺灣都覺得「期待、開心又熱情」。雖然韓國天氣冷颼颼，但3月到高雄一定能「玩得又熱又嗨」；她也大讚高雄天氣好、食物好吃、人又親切，觀眾反應更是熱烈到不行。

廣告 廣告

李泳知還錄了一段影片告訴大家：「2026年3月14日，高雄櫻花季，泳知，你的妹妹，即將出動！」她直言因為想要「明年也能再被邀請」，所以今年一定會更拚、更嗨，帶來比去年更精采、更熱情的演出。講到興奮處，她還直接用臺語大喊「水啦！」完全展現對臺灣的熱愛。

櫻花季最終壓軸揭曉，李泳知確定再度登上高雄舞台，消息一出立刻引爆討論。（寬寬整合行銷提供）

2026高雄櫻花音樂節3月13日起一連3天熱鬧登場，邀大家一起在音樂與春天中狂歡。（寬寬整合行銷提供）