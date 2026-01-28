櫻花季到 暨大、草坪頭輪流迎賓

「暨大櫻花季」即日起至2月22日登場，推出櫻花茶席、櫻花草地咖啡日、假日櫻花市集等多元活動。（楊靜茹攝）

國立暨南國際大學校園栽種4200多棵櫻花樹，目前山櫻花盛開，八重櫻開了2成。（楊靜茹攝）

南投縣草坪頭山櫻花目前花開4、5成。（劉慧茹攝）

南投縣草坪頭目前以李花花況最盛。（劉慧茹攝）

南投國立暨南國際大學校園栽種4200多棵櫻花樹，目前山櫻花盛開，八重櫻也開了2成，校長武東星28日宣布「暨大櫻花季」即起至2月22日登場，並在櫻花林與全台高中職校長簽櫻花聯盟，促進教育資源共享。此外，有「最美茶鄉」之稱的草坪頭，櫻花季將於31日登場，惟賞花山徑狹窄，信義鄉公所提醒遊客務必遵守交通管制規定。

武東星說，暨大校內原本栽種3000多棵櫻花樹，日前獲日月潭國家風景區管理處增植1200棵櫻花樹設置「千櫻園」，目前山櫻花盛開，八重櫻開了約2成，預估農曆春節期間滿開，富士櫻、吉野櫻、昭和櫻等將接力綻放，賞花期可望持續到3月初。

暨大指出，今年櫻花季推出限量櫻花御守，預計2月14日至2月22日春節9天連假期間，每天贈送400個限量御守給率先入場並支付停車費的車。

擁有超過4款品種、4000株櫻花的草坪頭，目前以山櫻花開約4、5成，李花相繼綻放。信義鄉公所提醒，花季期間每日限30輛遊覽車事前預約申請入園，自駕車輛採總量管制，民眾務必遵守規定以免受罰。

草坪頭櫻花季31日至3月1日舉行，今年花季有望延伸至3月中旬。信義鄉長全志堅表示，因應花季，在投93鄉道1.5K處闢建臨時停車場作為遊覽車停車及免費接駁站，需上官網預約，小型車入園停放，每日400多個停車位，滿位後不再開放進入。