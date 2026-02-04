櫻花季日團費降1成 北美喊漲

115年飛往日本的機位供應量增加，促使團費比114年同期下降。圖為日本航空旗下子公司日本越洋航空（Japan Transocean Air）3日正式開航沖繩—桃園國際定期航線，首航儀式安排沖繩傳統舞蹈暖場。（陳麒全攝）

去年台灣旅客有1894萬餘人次出國，其中約677萬人前往日本，旅行業品質保障協會昨公布第2季合理團費價格，分析3月下旬開始進入日本櫻花季，此時的團費本來就會比平時高，但由於機位、飯店供應充足，比起去年同期會有1成左右的降幅。另外，北美今年6月要舉辦世界盃足球賽，加上多個國家公園漲門票，團費勢必大幅上揚，但幅度尚無法預估。

旅行業品保協會東北亞線委員廖培沅指出，114年入境日本的外國旅客超過4000萬人次，較前年成長500多萬人次，儘管去年11月大陸因政治因素抵制日本旅遊，但不影響日本觀光客成長，住宿、交通也沒有出現降價。日本政府因應大量觀光客進入，7月1日起出境稅將從1000日圓漲為3000日圓，等於旅客成本多了新台幣600元左右。

廣告 廣告

根據日本氣象廳預測，3月下旬九州、四國、關西地區櫻花開始盛開，4月上旬則為仙台地區、4月下旬輪到北海道，櫻花盛開期間，不只外國遊客，日本國民的國旅也多，因此除了台灣出發的機票一定會漲價，當地住宿也不便宜，團費會比平常貴15％至20％，一般在4萬元以上。

不過，115年飛往日本的機位供應量增加，加上新開的飯店不少，促使整體團費仍比114年同期下降10％左右，5天4夜團費僅3萬元的產品非常多。廖培沅表示，從台灣出發的航班、航點多，加上日幣維持低檔，日本仍會是國人最佳出遊選擇地點。

北美線部分，美國11個國家公園今年起調漲門票，另對外國遊客加收100美金，讓團費跟著高漲。6月11日世界盃足球賽在美加墨登場，已有城市宣布不接受團體旅客，價格一定會上漲，但受影響程度尚無法估算。

歐洲線方面，第2季雖然天氣開始炎熱，市場卻反映冷淡，旅行業者賣壓大。歐洲線委員陳榮信指出，歐元、英鎊、瑞郎都來到高點，甚至更勝114年4月的川普關稅風暴，旅行社多已在讓利、促銷，消費者有機會找到比去年更低的價格。

另外，紐西蘭航空面臨工會臨時罷工2天，宣布2月12日奧克蘭往台北、2月14日台北往奧克蘭的航班取消，數百名旅客受影響。紐澳線委員黃賢在表示，業者已盡力尋找替代航班，盡可能讓旅客順利出發。