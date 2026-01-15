▲櫻花林下的微醺時光，2026暨大櫻花季，民歌串聯咖啡與在地情懷。（資料照／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】國立暨南國際大學佔地150公頃的遼闊校園，隨著春意悄然降臨，悄悄換上粉嫩新裝。「2026暨大櫻花季」正式開跑，這座群山環抱、綠意盎然的校園，再度成為全台賞櫻旅人矚目的焦點。

▲暨大校園內栽植超過3,000棵櫻花，目前山櫻花與八重櫻已率先綻放，花況約達二成；後續富士櫻、吉野櫻及昭和櫻也將陸續接棒，預計至2月22日前，整座校園都將沉浸在浪漫春日氛圍中。（資料照／記者蘇彩娥攝）

走進暨大校園，翠綠草地間逐漸鋪陳出紅、白、粉交織的櫻花花海。校園內栽植超過3,000棵櫻花，目前山櫻花與八重櫻已率先綻放，花況約達二成；後續富士櫻、吉野櫻及昭和櫻也將陸續接棒，預計至2月22日前，整座校園都將沉浸在浪漫春日氛圍中。值得一提的是，交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今年透過千櫻園改善工程，新植1,200棵櫻花樹，不僅為今年花季增添層次，也為未來櫻花盛景奠定更豐富的基礎。

▲2026暨大櫻花季重頭戲「民歌公益演唱會」，特別邀請到知名「民歌王子」王瑞瑜領銜獻聲，要在粉嫩花海中帶領觀眾重溫經典。

暨大校長武東星表示，暨大櫻花季為交通部觀光署「觀光雙年曆」中的全國級活動，成功將校園學術氛圍與自然景觀、地方文化相互結合，透過「櫻花、茶道、音樂與咖啡」的跨界串聯，展現南投獨有的人文魅力。由於暨大地勢平坦、空間開闊，非常適合親子及長輩同遊，是實踐「全齡賞櫻」與綠色觀光的重要示範場域。

▲在櫻花樹下自在野餐，品味文化茶席與精品咖啡，在音樂與花香交織中，度過一段微醺而愜意的午後時光。（資料照／記者蘇彩娥攝）

今年花季最受矚目的活動，莫過於1月31日及2月1日登場的「民歌公益演唱會」。校方特別邀請民歌王子王瑞瑜與清韻合唱團，在櫻花飛舞的林間獻唱《春風》、《鄉間的小路》、《季節雨》等經典曲目。悠揚旋律在花雨中流轉，彷彿喚醒世代共同的青春記憶。民眾可自備坐墊與休閒椅，在櫻花樹下自在野餐，品味文化茶席與精品咖啡，在音樂與花香交織中，度過一段微醺而愜意的午後時光。

▲除音樂饗宴外，校園內亦規劃咖啡與品茗體驗、市集活動、校友回娘家，以及療癒感十足的熱帶雨林觀葉植物展，讓賞櫻行程更加多元豐富。（資料照／記者蘇彩娥攝）

除音樂饗宴外，校園內亦規劃咖啡與品茗體驗、市集活動、校友回娘家，以及療癒感十足的熱帶雨林觀葉植物展，讓賞櫻行程更加多元豐富。暨大同時攜手大埔里地區在地店家推出專案優惠，邀請遊客在賞花之餘，深入體驗埔里小鎮的生活風貌與人文情懷。

適逢農曆春節連假，暨大校園以「好停車、不塞車」的交通優勢，成為追求高品質旅遊民眾的理想選擇。暨大櫻花季不僅是一趟賞花之旅，更是一場結合自然、美學、音樂與生活的療癒行程。活動詳情與交通資訊，請上暨大櫻花季官網查詢