櫻花樹下的傳承！暨大首任校長袁頌西回饋百萬薪傳

暨大第一任校長袁頌西捐贈暨大新台幣100萬元校務基金，捐贈儀式於暨大櫻花林隆重舉行。

國立暨南國際大學創校校長袁頌西，在現任校長武東星協助下，入住埔里基督教醫院長照中心，親身體驗暨大與埔基產學合作的照護成果。為感念這份跨越世代的溫情，袁前校長於櫻花盛開之際，慨捐百萬校務基金，成就一段教育傳承與在地安老的動人佳話。

三十年前他親手創立了這所大學，三十年後他回到這裡安享晚年，國立暨南國際大學在校園著名的櫻花林下，見證了一場跨越三十年的溫馨傳承。高齡的創校首任校長袁頌西，在現任校長武東星與埔里基督教醫院團隊的陪伴下，重返這片他親手開拓的校園，並捐贈新台幣100萬元挹注校務基金。這筆捐款不僅象徵教育精神的薪火相傳，更具體展現了暨大與埔基醫院攜手照護高齡長者的卓越成效。

廣告 廣告

回首民國84年，袁頌西校長在交通不便的年代，以「誠樸弘毅、務本致用」為校訓，奠定暨大根基。隨著年事漸高且子女旅居國外，袁前校長在現任校長武東星的穿針引線下，於去年初入住埔基「長照教學中心」

。

這項安排不僅解決了照護需求，更成為暨大「護理暨健康福祉學院」最真實的實踐場域。在埔基醫護團隊與暨大社工、護理系師生的共同照護下，袁前校長的健康與精神顯著好轉，甚至受邀擔任長照宣傳主角，成為大學落實大學社會責任（USR）與在地安老的最佳見證。

感念於學校與醫院無微不至的照顧，袁頌西校長的子女決定以父母名義回饋學校。袁前校長更展現創校者的宏觀氣度，親筆簽署捐款單並特別交代「不需指定用途」，將百萬款項全權託付給現任治校團隊運用。

暨大校長武東星在儀式中感動表示，這份來自老校長的心意，是暨大持續深耕學術與推動卓越教育的最大動力。這場櫻花樹下的捐贈，不僅是一段杏壇佳話，更溫暖展現了教育與醫療結合的人本價值。