櫻花樹下的咖啡香！桃園楊梅「獵焰咖啡」，維也納烘焙、自家烘豆，在浪漫花海旁慢品一杯冰滴

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

有些咖啡館，不是刻意尋找，而是在生活的某個轉彎，被安靜地遇見。

這天，因為來附近看落羽松，

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

意外發現了一間自家烘焙的咖啡館～獵焰咖啡 Hunter Kaffe；

如果不是這個剛剛好的理由，我想自己很可能就這樣錯過了它。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

一間把節奏慢下來的咖啡館店外是一整排櫻花樹，

此刻尚未盛開，卻已經讓人忍不住想像，

等到花季來臨，坐在這裡喝咖啡，應該會是一件很美的事。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

走進店裡，第一個感覺不是「新開的咖啡館」，而是一種沈穩、內斂的氣氛；

廣告 廣告

果然，在疫情前曾經開始營業，後來因疫情停業，之後準備好了又開始營業嚕。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

灰階牆面、俐落線條，空間乾淨而克制，

沒有過多裝飾，卻讓人很自然地想坐下來。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

咖啡豆的選項不少，

有手沖，也有虹吸式咖啡，

每一種沖煮方式，

都像是在提醒你：這裡，不急。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

平時應該是一間相當幽靜的咖啡館，

只是這天剛好遇到一群客人，空間裡多了些聲音，

稍微熱鬧了點，但不至於讓人覺得被打擾

反而像是生活自然流動的樣子。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

這天點了一杯慢萃冰滴咖啡，

也另外加點了西西里咖啡，

冰滴使用的是聖圖阿里歐莊園「愛情靈藥」｜日曬處理；

在低溫、長時間的冰滴萃取下，風味被拉得特別乾淨而立體，

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

入口時，先是淡淡的橙花香氣，

接著是蜜桃與芒果果醬般的甜感慢慢展開；

尾韻帶著一點酒釀櫻桃的成熟氣息，

最後留下像水果軟糖般圓潤柔和的口感。

不是張揚型的濃烈，而是一層一層慢慢打開的甜與香，

冰滴一打開，香氣就很迷人，是我很喜歡的那種味道。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

而西西里咖啡，則是另一種節奏。

檸檬的酸度收得乾淨、清爽，

與咖啡本身的苦韻取得很好的平衡，

不刺激、不尖銳，反而讓整杯喝起來很俐落。

在冰滴的甜與果香之後，喝一口西西里咖啡，

像是把味覺重新整理了一次；

兩杯風格不同，卻都很適合在這個空間裡慢慢喝完。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

搭配咖啡的是一份經典原味乳酪蛋糕，

沒有多餘的裝飾，走的是很純粹的路線；

乳酪的酸香與奶香比例拿捏得很好，

口感細緻、綿密，甜度收得乾淨，不厚重也不膩。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

搭配冰滴咖啡一起享用，反而把咖啡裡的果香襯得更清楚，

是一款不搶戲，卻很稱職地陪著咖啡走完整段風味的甜點。

獵焰咖啡的空間，第一眼給人的感覺是，乾淨、留白、沒有多餘裝飾；

沒有刻意營造拍照感，卻很自然地，讓人願意坐下來。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

吧檯後方，是一個不隱藏的工作現場

站在吧檯前，你會發現這裡的工作區，幾乎是完全攤開給客人看的。

不鏽鋼檯面、整齊的器具、外露的管線與軌道燈，讓人清楚感受到：

這裡是一個正在運作的場所，而不是被包裝過的舞台。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

老闆也特別跟我介紹店裡來自維也納系統的烘豆機，

以及一旁架上那組卡爾斯巴德壺咖啡器具，

那不是炫耀，而是一種分享。

架上的器物，藏著一段中歐咖啡文明，

卡爾斯巴德壺起源於 19 世紀中歐，

不使用濾紙、不加壓，完全仰賴重力與時間萃取咖啡；

全陶瓷結構，讓風味乾淨、柔和而清澈。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

這一天，我並沒有點上一壺卡爾斯巴德壺咖啡。

它只是靜靜地待在架上，像是一種宣言，

提醒自己，這間咖啡館選擇了尊重時間的那一條路。

也許，下次再來，就是為了它。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

後來才知道，獵焰咖啡是一間維也納烘焙概念店。

不是復刻老機器，而是用現代的烘豆機，實踐傳統對時間與風味的理解；

這也是一間母子共同經營的咖啡館，

媽媽與咖啡相伴超過三十年，她說自已與咖啡戀愛了三十年，從喝三合一咖啡到現在……

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

兒子開始烘豆時，得到的是支持，而不是阻止…

於是，這家開在自家樓下的咖啡館，就這樣誕生了。

這天沒有嘗試手沖，也還沒點虹吸，連卡爾斯巴德壺都留給了下次；

但自己卻已經默默把獵焰咖啡，放進「下次還想再來」的清單裡。

也許是櫻花盛開的時候，也許是想再點一杯西西里咖啡、

或真正坐下來，為那只卡爾斯巴德壺，留出一段完整的時間。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

有些咖啡館，不需要一次把所有風味喝完；只要讓人願意，

為下一次，留下期待。

桃園楊梅｜獵焰咖啡 Hunter Kaffe

獵焰咖啡 Hunter Kaffe

地址：32668 桃園市楊梅區高獅路 85 巷 1-1 號

電話：03-475-8650

類型：自家烘焙咖啡館／維也納烘焙概念

供應：冰滴咖啡、西西里咖啡、手沖、虹吸、甜點

備註：位於住宅區內，建議特地前往

文章來源：快樂雲愛旅行