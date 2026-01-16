櫻花樹下的咖啡香！桃園楊梅「獵焰咖啡」，維也納烘焙、自家烘豆，在浪漫花海旁慢品一杯冰滴
有些咖啡館，不是刻意尋找，而是在生活的某個轉彎，被安靜地遇見。
這天，因為來附近看落羽松，
意外發現了一間自家烘焙的咖啡館～獵焰咖啡 Hunter Kaffe；
如果不是這個剛剛好的理由，我想自己很可能就這樣錯過了它。
一間把節奏慢下來的咖啡館店外是一整排櫻花樹，
此刻尚未盛開，卻已經讓人忍不住想像，
等到花季來臨，坐在這裡喝咖啡，應該會是一件很美的事。
走進店裡，第一個感覺不是「新開的咖啡館」，而是一種沈穩、內斂的氣氛；
果然，在疫情前曾經開始營業，後來因疫情停業，之後準備好了又開始營業嚕。
灰階牆面、俐落線條，空間乾淨而克制，
沒有過多裝飾，卻讓人很自然地想坐下來。
咖啡豆的選項不少，
有手沖，也有虹吸式咖啡，
每一種沖煮方式，
都像是在提醒你：這裡，不急。
平時應該是一間相當幽靜的咖啡館，
只是這天剛好遇到一群客人，空間裡多了些聲音，
稍微熱鬧了點，但不至於讓人覺得被打擾
反而像是生活自然流動的樣子。
這天點了一杯慢萃冰滴咖啡，
也另外加點了西西里咖啡，
冰滴使用的是聖圖阿里歐莊園「愛情靈藥」｜日曬處理；
在低溫、長時間的冰滴萃取下，風味被拉得特別乾淨而立體，
入口時，先是淡淡的橙花香氣，
接著是蜜桃與芒果果醬般的甜感慢慢展開；
尾韻帶著一點酒釀櫻桃的成熟氣息，
最後留下像水果軟糖般圓潤柔和的口感。
不是張揚型的濃烈，而是一層一層慢慢打開的甜與香，
冰滴一打開，香氣就很迷人，是我很喜歡的那種味道。
而西西里咖啡，則是另一種節奏。
檸檬的酸度收得乾淨、清爽，
與咖啡本身的苦韻取得很好的平衡，
不刺激、不尖銳，反而讓整杯喝起來很俐落。
在冰滴的甜與果香之後，喝一口西西里咖啡，
像是把味覺重新整理了一次；
兩杯風格不同，卻都很適合在這個空間裡慢慢喝完。
搭配咖啡的是一份經典原味乳酪蛋糕，
沒有多餘的裝飾，走的是很純粹的路線；
乳酪的酸香與奶香比例拿捏得很好，
口感細緻、綿密，甜度收得乾淨，不厚重也不膩。
搭配冰滴咖啡一起享用，反而把咖啡裡的果香襯得更清楚，
是一款不搶戲，卻很稱職地陪著咖啡走完整段風味的甜點。
獵焰咖啡的空間，第一眼給人的感覺是，乾淨、留白、沒有多餘裝飾；
沒有刻意營造拍照感，卻很自然地，讓人願意坐下來。
吧檯後方，是一個不隱藏的工作現場
站在吧檯前，你會發現這裡的工作區，幾乎是完全攤開給客人看的。
不鏽鋼檯面、整齊的器具、外露的管線與軌道燈，讓人清楚感受到：
這裡是一個正在運作的場所，而不是被包裝過的舞台。
老闆也特別跟我介紹店裡來自維也納系統的烘豆機，
以及一旁架上那組卡爾斯巴德壺咖啡器具，
那不是炫耀，而是一種分享。
架上的器物，藏著一段中歐咖啡文明，
卡爾斯巴德壺起源於 19 世紀中歐，
不使用濾紙、不加壓，完全仰賴重力與時間萃取咖啡；
全陶瓷結構，讓風味乾淨、柔和而清澈。
這一天，我並沒有點上一壺卡爾斯巴德壺咖啡。
它只是靜靜地待在架上，像是一種宣言，
提醒自己，這間咖啡館選擇了尊重時間的那一條路。
也許，下次再來，就是為了它。
後來才知道，獵焰咖啡是一間維也納烘焙概念店。
不是復刻老機器，而是用現代的烘豆機，實踐傳統對時間與風味的理解；
這也是一間母子共同經營的咖啡館，
媽媽與咖啡相伴超過三十年，她說自已與咖啡戀愛了三十年，從喝三合一咖啡到現在……
兒子開始烘豆時，得到的是支持，而不是阻止…
於是，這家開在自家樓下的咖啡館，就這樣誕生了。
這天沒有嘗試手沖，也還沒點虹吸，連卡爾斯巴德壺都留給了下次；
但自己卻已經默默把獵焰咖啡，放進「下次還想再來」的清單裡。
也許是櫻花盛開的時候，也許是想再點一杯西西里咖啡、
或真正坐下來，為那只卡爾斯巴德壺，留出一段完整的時間。
有些咖啡館，不需要一次把所有風味喝完；只要讓人願意，
為下一次，留下期待。
獵焰咖啡 Hunter Kaffe
地址：32668 桃園市楊梅區高獅路 85 巷 1-1 號
電話：03-475-8650
類型：自家烘焙咖啡館／維也納烘焙概念
供應：冰滴咖啡、西西里咖啡、手沖、虹吸、甜點
備註：位於住宅區內，建議特地前往
文章來源：快樂雲愛旅行
