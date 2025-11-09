櫻花烏日新廠落成 打造AI KITCHEN與居家產業的智慧製造4.0基地

烏日新廠導入新的智慧製造系統，透過即時數據、AI演算法與數位化製程管理，讓每一個環節都能被即時監控與優化

【台中訊】櫻花集團宣布，位於台中烏日的新一代製造基地於11月正式啟用。這座新廠不僅是櫻花整體廚房的重要生產據點，更肩負推動AI KITCHEN與櫻花居家整合方案的核心任務，象徵櫻花正式邁入「智慧製造、全屋整合」的新階段。

櫻花集團總經理李惠恂表示：「烏日新廠不只是擴建產能，更是櫻花邁向未來的重要橋樑。我們希望以更精準、更高效的製造能量，支援居家產業升級，也讓AI KITCHEN的智能生活概念能更快落地、普及。」

居家產業供應升級：從廚具到全屋的整體方案支援

櫻花深耕廚具領域多年，隨著居家空間與生活型態的轉變，集團已從單一廚具供應商，轉型為提供整體空間解決方案的品牌。烏日新廠正是此轉型的實踐核心。新廠的製造佈局可同時支援整體廚房、櫻花家居等多品項生產，具備高彈性的模組化設計與智慧排程能力。這讓櫻花能迅速回應不同建案與零售市場的需求，成為全台居家產業的穩定供應後盾。

李惠恂指出：「我們看到市場從『單品選擇』轉為『整體搭配』的需求。櫻花的新製造基地將扮演關鍵角色，讓建商、設計師與消費者能感受到整體居家設計與製造整合的力量。」

實現AI KITCHEN願景，讓智能生活更快走進家中

烏日新廠的建立，也為櫻花推動AI KITCHEN計畫提供強大的後盾。新廠可支援AI廚具的模組化製造與個人化客製，讓智能科技能更快地整合進生活空間。 「AI KITCHEN不只是科技產品，而是一種能自我學習、能懂生活的空間體驗。」李惠恂說，「櫻花的新製造中心將是這個願景的實踐引擎，讓台灣成為亞洲最具競爭力的智慧居家供應中心。」

櫻花集團烏日新廠以智慧製造驅動，提升生產能量並肩負推動AI KITCHEN與櫻花居家整合方案的核心任務

智慧製造驅動，從工廠自動化到製程智能化

烏日新廠導入新的智慧製造系統，透過即時數據、AI演算法與數位化製程管理，讓每一個環節都能被即時監控與優化。這不僅提升了效率，更確保品質一致性與交期精準度。新廠同時建置智慧倉儲，從物料入庫、加工、生產到出貨，形成全流程的智慧供應鏈體系。

李惠恂強調：「智慧製造的意義，不只是自動化，而是讓每一個製造決策更有『智慧』。櫻花的工廠要成為品牌價值的一部分，是設計美學與製造科技融合的場域。」

品質再進化：AI精密檢測＋全製程追溯，確保每一件產品的穩定與一致

烏日新廠全面導入智慧製造4.0生產線與自動化檢測設備，讓品質控管從人工經驗走向數據決策。透過AI視覺辨識與高精度量測技術，生產過程中的尺寸、厚度與定位都能自動校正，確保每一板件的精準度與一致性。

產品上皆具備QR Code身分碼，可追溯完整製程資訊；並設有鹽霧試驗、恆溫恆濕與五金壽命測試等多項測試設備，確保產品在耐用度與穩定性上。李惠恂表示：「品質對櫻花而言，不只是製造的結果，而是品牌信任的起點。智慧化生產讓我們能更穩定地交付每一件作品，這就是『櫻花製造』的價值所在。」

櫻花製造新時代：從品牌信任延伸至製造信任

櫻花集團指出，新廠落成不只是企業的擴產行動，更是品牌信任的延伸。從品質控管、環境永續到人才升級，櫻花以製造實力支持品牌長期願景，讓「Made by SAKURA」成為台灣居家產業的品質象徵。

李惠恂進一步表示：「櫻花的下一步，不只是做出更好的產品，而是創造更好的生活體驗。烏日新廠將成為櫻花對未來生活提案的起點，也是台灣製造轉型的最佳註腳。」

