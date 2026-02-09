「櫻花盛宴：暨大春之饗」登場 綠色餐桌串聯產學合作 展現生態保育新能量

▲「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動到場貴賓合影。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】國立暨南國際大學2026年櫻花季自1月中旬浪漫揭幕以來，校園內粉紅花海盛放，吸引全台賞櫻人潮，成為中台灣春季最受矚目的賞花熱點。暨大於2月7日隆重舉辦「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動，以「穿山甲・石虎綠色餐桌」為主題，結合綠色餐飲、在地農產與文化體驗，展現校方推動產學合作、落實生態保育與地方創生的豐碩成果。

▲「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動，暨大校長武東星致詞感謝地方產業夥伴的跨界參與。

本次活動由暨大觀光休閒與餐旅管理學系統籌策劃，攜手國姓鄉農會及多家在地產業夥伴共同推動，是大學社會責任（USR）計畫的具體實踐。活動現場特別邀請榮獲綠色餐飲相關獎項的張文騰主廚與 Dennis 主廚親臨主理，將「穿山甲」與「石虎」等生態保育意象融入餐飲設計，透過料理傳遞永續理念。兩位主廚表示，餐飲不僅是味覺享受，更是一種價值選擇，希望透過綠色餐桌，讓環境保育精神融入日常生活。

▲張文騰主廚(左一)現場說明生態保育意象融入餐飲設計的綠色餐桌，獲到場貴賓的讚賞。

此次「綠色餐盒」饗宴由 Dennis 主廚操刀，核心精神在於對土地與生態的尊重。主食選用草屯台農77號米，搭配布農族五穀，以月桃葉炊煮，散發自然清香，主菜則嚴選「18養場」紅玉雞腿，口感層次豐富。配菜全面採用南投在地友善農產，包括欣隆農場的有機黑木耳與高山時蔬，以及來自駿原農場、具石虎友善認證的五彩火烤時蔬，並搭配糧知畜牧場放牧蛋製成的玉子燒。每一道料理不僅展現風土滋味，更透過支持友善耕作，實際行動守護石虎與穿山甲的棲息環境。

▲「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動精美的綠色餐盒。

暨大校長武東星表示，「春之饗」活動成功串聯師生、產業與地方夥伴的跨界參與，展現暨大推動「綠色大學」的堅定決心，也讓學術能量實質回饋地方，創造多方共好的典範，落實大學社會責任，深耕地方創生。

USR 計畫主持人、管理學院院長鄭健雄特聘教授指出，USR 計畫的核心在於引導學生走出教室、走進社會，透過實際參與地方產業與永續議題，培養學生的實務能力與永續思維，同時為地方產業創造更多合作與發展契機。

國姓鄉農會推廣部主任盧俊濰表示，此次合作成功整合在地農產與餐飲創新，不僅提升南投農業品牌的能見度，也對地方經濟、文化推廣及教育交流帶來正向效益，展現永續生活的實踐成果。

觀餐系主任黃裕智特聘教授強調，透過此類活動平台，讓學生有機會發表實作學習成果，並串聯在地咖啡、茶農與特色農場，使「永續」不再只是口號，而是能被品嚐、被體驗、被理解的生活實踐。

「櫻花盛宴：暨大春之饗」在櫻花盛開的校園中圓滿落幕，吸引眾多民眾熱情參與，也再次展現國立暨南國際大學透過產學合作與綠色餐飲，持續為南投注入創新動能與永續價值的實際行動。