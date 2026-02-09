「櫻花盛宴：暨大春之饗」 綠色餐桌展現產學合作與生態保育新能量

「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動到場貴賓合影。（暨大提供）





國立暨南國際大學2026年櫻花季自1月中旬浪漫揭幕以來，校園粉紅花海已成為全台賞櫻焦點。暨大於2月7日隆重舉辦「櫻花盛宴：暨大春之饗」，以「穿山甲 ．石虎綠色餐桌」為主題，深度結合綠色餐飲、在地農產與文化體驗，展現校方落實產學合作與地方創生的豐碩實踐成果。

本次活動由暨大觀光休閒與餐旅管理學系（觀餐系）統籌，攜手國姓鄉農會及在地產業夥伴共同推動，是大學社會責任（USR）計畫的具體展現。現場特別邀請榮獲綠色餐飲獎項的張文騰主廚與 Dennis主廚親臨主理，將「穿山甲」與「石虎」等生態保育意象融入餐飲設計。兩位主廚強調，餐飲不僅是美味的呈現，更是永續價值與環保理念的實踐，透過綠色餐桌與餐盒饗宴，讓環境保育精神深植人心。

「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動，暨大校長武東星致詞感謝地方產業夥伴的跨界參與。（暨大提供）

這場「綠色餐盒」饗宴由 Dennis 主廚操刀，核心在於對土地的深厚承諾。基底選用草屯台農77號米混合布農族五穀，以月桃葉炊煮出在地清香，並搭配「18養場」紅玉雞腿，展現豐潤層次。配菜嚴選南投風土，包含欣隆農場有機黑木耳與高山時蔬，以及來自駿原農場、具石虎友善認證的五彩火烤時蔬，並佐以糧知畜牧場的放牧蛋玉子燒。每一口不僅是美味，更透過支持友善耕作，將永續理念轉化為守護石虎與穿山甲棲地的實踐行動。

張文騰主廚(左一)現場說明生態保育意象融入餐飲設計的綠色餐桌，獲到場貴賓的讚賞。（暨大提供）

暨大校長武東星表示，透過「春之饗」活動，成功促成師生、產業與地方夥伴的跨界參與，這不僅展現暨大推動「綠色大學」的堅定決心，更讓校園的學術能量實質回饋地方，達成多贏局面，落實大學社會責任，深耕地方創生。

「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動精美的綠色餐盒。（暨大提供）

USR計畫主持人、管理學院院長鄭健雄特聘教授則指出，USR計畫的核心價值在於引導學生走出傳統課堂。透過親身參與產業與地方議題，學生能培養永續思維與實務操作能力，並為地方產業創造更多合作與發展的可能。

「櫻花盛宴：暨大春之饗」活動，地方產業到場設攤分享成果，獲到訪遊客大力稱許。（暨大提供）

國姓鄉農會推廣部主任盧俊濰提到，此次合作有效整合了在地農產與餐飲創新，顯著提升南投農業品牌的能見度，對地方經濟、文化推廣及教育交流皆有正面挹注，提升南投農業品牌，實踐永續生活。

觀餐系主任黃裕智特聘教授強調，希望藉由此類活動平台，提供學生發表實作學習成果的機會，同時連結在地咖啡、茶農及特色農場，讓「永續」不再只是口號，而是轉化為能被品嚐、被體驗、被理解的生活實踐。

「櫻花盛宴：暨大春之饗」在櫻花盛開的校園氛圍中圓滿落幕，活動吸引大量民眾參與，也再次證實國立暨南國際大學正透過產學合作與綠色餐飲，持續為南投注入創新動能與永續價值。

