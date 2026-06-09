櫻花舞／李俊傑
李俊傑
悠閒時，喜歡漫步城市。走入一處街角，只見沿街都是粉色花海，甚是唯美，好似霎時間進入了“動漫空間”，令人徜徉其中，無比陶醉。
路面的青磚石上，鋪著粉色花瓣，遠遠望去，彷如藝術生的畫板，形態各異，充滿了輕鬆歡快的氣息。行走間，樹上的花瓣還不時地飄落，亦讓浮動的心在輕撫間變得安靜。環視四周，所有的櫻花好似舉行著一場盛大的慶典。花瓣悄悄然落下，綿綿不絕，好似花童在撒花一般。
起風時，風吹拂著街面的花瓣，形成美麗的“櫻之舞”。由於氣流呈圓柱狀旋轉，形成微縮版的龍捲風，帶動起許多櫻花，翩翩起舞，煞是美妙。倘若有動漫展的美少女在此，絕對會拍攝出唯美的畫面。
盯著這美妙的花瓣舞，駐足片刻。似乎在欣賞間，進入了另一個時空，忘卻了時間。有時在想，奔波忙碌是否值得，匆匆美妙的時光，都被世俗佔據。在城市生活，亦如旅行一般，走馬觀花，匆忙間有時忘記了欣賞風景。拍了好多網紅打卡地，別人問起回答去過，但回想時感覺印象頗淺，並非景色不美，而是忘記了享受。
好在以筆繪之，每去一處美景之地，都會將文字變成鉛字，既記錄當下，亦可讀之回味。創作感覺隨心而作，不僅有美麗的山川河流，亦有城市的特色美景，甚至一處夜街的煙火氣，一道玻璃反射的光，都會被收錄靈感的繪筆。
而這唯美的櫻花舞，自然不可遺落。回想之，曾寫過櫻花，可此一時彼一時，那時的感受，亦與如今迥然不同。只因，那時只是欣賞美景，讚歎花之唯美，而此刻，則是有感而發，從中體味深意。
生活，要有張有弛，不僅要奔跑，亦要會停歇。因文字常有刊發，有人問，是否太過辛苦。而心裏回答，一點兒不苦，只因這是內心喜好。就如有人喜歡下棋，有人喜歡烹飪，有人喜歡釣魚，而創作則是心中的快樂！追求快樂，永遠不會覺辛苦。
青春時，有大把時間，精力旺盛，每日創作繁多。而今，被生活佔據時間，只能有空而為。與前時不同，此刻已不再追求寫多，而追求隨性而為。有時沉澱會兒，未必不是幸事。
於是乎，閒暇時會放空自己。不去多想，盡情放鬆，偶爾去微觀周圍的事物，發現一處美就記下。未發現，就繼續漫步。做一個閒散的筆者，由心而感，將心聲傳遞。
一陣微風拂過，又刮起了一陣櫻花舞。尤為難得，正站在中央，望著環繞周身旋轉的花瓣，因喜歡武俠風，頓時覺得這是一個武技陣法。畢竟有“飛花摘葉”的故事，而此刻，很享受這份感覺。
索性，擺了一個很酷的造型。正得意時，風停了，花瓣落了下來。此刻，一片花瓣落於掌心，好似指引著生活應尋找下一處美。
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