櫻花鉤吻鮭數量創歷史第三高 雪管處首用直升機空投魚苗

雪霸國家公園管理處持續監測台灣櫻花鉤吻鮭野生族群數量，去年統計數量約有16,020尾，為歷史第三高。雪管處並於去9月間首次運用直升機吊掛護送魚苗至司界蘭溪上游放流，使魚隻能快速且安全抵達棲地，增加魚苗的成活率。另為整合研究成果與擴大環境教育推廣，雪管處目前正籌劃設置「國寶魚生態體驗教室」，預計於今年動工。

雪管處表示，櫻花鉤吻鮭族群持續穩定，顯示長期棲地改善、人工復育及放流管理策略已逐步降低櫻花鉤吻鮭的滅絕風險，保育復育成效趨於穩定。未來雪管處也將深化推動環境教育工作，讓社會大眾能進一步體認櫻花鉤吻鮭的生態。

雪管處說，去年持續強化放流策略與跨域保育合作，在七家灣溪下游及司界蘭溪上游辦理放流作業，9月更首次運用直升機吊掛護送魚苗至司界蘭溪上游放流，為高山溪流放流作業建立更具效率的操作模式。而司界蘭溪上游的棲地放流，也是完成七家灣溪流域與合歡溪流域等櫻花鉤吻鮭域歷史流域棲地放流工作最後一塊拼圖。

雪管處進一步表示，除了進行台灣櫻花鉤吻鮭保育復育外，去年也委請水利、溪流生態、水生昆蟲、碳匯等多位不同領域的專家進行七家灣溪流域整體生態功能的調查研究，成果顯示七家灣溪濕地的碳功能以「調節與平衡」為主，年度碳吸存與排放量大致相抵，未形成顯著淨碳匯，但對高山溪流生態穩定與食物網運作具有關鍵支撐作用。同時，也持續檢視過去回收約8.1公頃武陵廢耕地並進行植樹造林後，近20年來也對七家灣溪水文條件、棲地穩定及櫻花鉤吻鮭族群所帶來的正面效益，作為未來推動生態復育與氣候調適相關工作的科學基礎。

雪管處指出，為進一步整合研究成果與擴大環境教育推廣，雪管處目前正籌劃設置「國寶魚生態體驗教室」，預計於今年動工，完工後將結合現有生態中心及種原庫，成為櫻花鉤吻鮭保育、教育與展示的重要場域，有系統性的完整呈現國寶魚的生態特性與復育歷程，透過環境教育深化民眾對國寶魚保育工作的理解與體驗。

