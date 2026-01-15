櫻花鉤吻鮭穩定維持1.6萬尾 一文回顧十年復育過程【圖表】

「國寶魚」櫻花鉤吻鮭是冰河孑遺生物，因長期隔離生活於大甲溪上游溪流，因此逐漸演化成台灣特有亞種。其習性喜歡生活在水溫17°C以下、具有深潭的溪流，白天外出覓食的活動範圍可達近200公尺，夜間休息睡覺。

2025年櫻花鉤吻鮭流域分布

1980年代，櫻花鉤吻鮭一度僅剩生活在七家灣溪約5公里溪段內的200多隻，雪霸國家公園及學者因此展開保育行動，除改善攔沙壩並積極造林外，也在大甲溪上游曾有櫻花鉤吻鮭棲息歷史的溪流中，以放流方式持續復育。

廣告 廣告

2025年最新的台灣櫻花鉤吻鮭族群數量監測報告顯示，去年整體雖受到多次颱風、地震影響，但野外族群數量仍有約1萬6020尾，其中以合歡溪8614尾最多；且近2年整體數量雖有微幅下降，但已維持在穩定狀態。

原本一隻都沒有⋯⋯合歡溪成國寶魚數量最多的棲地

其實合歡溪在執行放流前，原本溪流中找不到櫻花鉤吻鮭的存在，但2017年至2019年期間，復育團隊在小嘆息灣、太陽城等不同地點共進行9次放流後，2020年起就已不再需要透過放流維持族群數量，顯示合歡溪的櫻花鉤吻鮭已從無到有，建立出可自我繁衍的族群，且數量在2025年超越七家灣溪，預期未來也將持續增長。

武陵管理站主任廖林彥分析，合歡溪環境歧異度高，包含流域面積、流速及流量等，均是七家灣溪的2至3倍，流量大代表食物來源充分，且因海拔較高、水溫也較低，是適合櫻花鉤吻鮭的棲息地。除了合歡溪之外，羅葉尾溪在2009至2010年也曾放流過550尾幼魚，後續雖然族群數量變動較大，但也已形成穩定的族群，不再需要以放流來維持。

如何判斷櫻花鉤吻鮭族群已達穩定狀態？

根據統計，櫻花鉤吻鮭野外族群數量於2023年達最高峰，但2024年起連兩年皆些微下滑。廖林彥表示，由於地形關係，在統計上難以做到全面普查，近2年整體數量雖有減少，但研究人員判斷，在納入統計的樣區以外區域應該也有魚群存在，因此統計數字可以觀察魚群數量的變化，但不表示溪流中的櫻花鉤吻鮭實際僅有1萬6000多隻。

廖林彥表示，應以長期趨勢來檢視魚群數量是否已達穩定，而近10年櫻花鉤吻鮭族群數均呈持續向上趨勢，跟過往相比已增加30到40倍，且還在持續上升中。即使近期總數略有下降，廖林彥仍預估未來會持續在此一數量區間變動，不太會有數量大幅減少、或突然突破2萬隻的情況發生。

除此之外，廖林彥也提到，可以透過族群乘載量判斷魚群數量是否達穩定，並以七家灣溪為例指出，過去有學者曾研究溪流的族群乘載量，其中七家灣溪約為5000多，但如今當地魚群已超過此數量；另外，如合歡溪已多年不需放流幼魚，族群數量仍持續成長，也能證明櫻花鉤吻鮭在當地已形成穩定的族群。

復育工作曾遭遇哪些挑戰？

廖林彥指出，放流櫻花鉤吻鮭的工作已持續20年，累積共放流約5萬尾0至1歲的幼魚；雖然也曾嘗試以受精卵方式放流，但效果不如幼魚。去（2025）年也首度以直升機載運幼魚至放流地點，除節省時間及人力成本外，也可開拓新的復育地點。

「護魚專機」全台首航 放流的方式有哪些？

廖林彥進一步表示，未來將持續放流櫻花鉤吻鮭到司界蘭溪、南湖溪等歷史溪流，除了分散風險、避免滅絕外，也期望透過放流至不同溪流，能讓櫻花鉤吻鮭產生基因變異，促進其演化出更能適應不同環境個體，與氣候變遷抗衡。

研究人員於不同樣區調查魚種並觀察變異，以建立族群動態（圖／我們的島）

下一階段的復育工作目標為何？

近年研究團隊開始執行放流並納入野外調查的溪流，分別為2022年的畢祿溪及南湖溪、2023年新增司界蘭溪，以及2024年的中央尖溪等，不過目前復育情形都仍有待觀察，尚未出現達穩定狀態族群。

廖林彥說，近年研究人員克服困難至南湖溪上游及中央尖溪放流，這些溪流海拔更高且杳無人煙，希望能藉由環境的特殊性，成功復育並發展出能適應如高海拔等不同地理環境的群族，為櫻花鉤吻鮭增加不同基因變異。

觀察歷年數據也可發現，櫻花鉤吻鮭具代表性的棲息地七家灣溪近2年族群數量減少，研究團隊初步判斷可能是有人為干擾，但仍需持續觀察是否有其他因素，如暖化影響孵化率等。