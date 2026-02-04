櫻花、李花爭艷「紅白大戰」 遊客搶拍夢幻場景

記者吳崑榆、許宇捷、江濬禓 / 南投-台中報導

過年走春賞花，可以到南投信義草坪頭，群櫻綻放很熱鬧，不只櫻花、還有雪白的李花爭艷、今年因為低溫少雨，花況目前綻放7成，之後還有其他品種接力開花，花季持續至3月1日，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。

櫻花綻放，夢幻場景吸引遊客駐足拍照。

絕美櫻花粉紅大爆發，漫步在櫻花林下，伴著漫天飛舞的花瓣，夢幻場景吸引遊客駐足拍照。

遊客：「就是有看到有分享很多這邊很漂亮的櫻花，然後就帶小孩過來看 。」

遊客：「一年一度的櫻花季，我們一定會來這邊造訪的，這邊櫻花真的太美了。」

遊客出面受訪。

南投信義草坪頭群櫻綻放相當熱鬧，目前以山櫻花、河津櫻花最盛。另外今年同場放映，還有雪白李花共同爭艷，搶眼程度不輸櫻花，猶如上演「紅白大戰」。

遊客：「每一年我們都會來好幾次，有層次感，而且那個垂柳櫻開得很美，還有李花可以搭。」

遊客：「今年氣候跟溫度，因為現在是極端氣候，極熱、極冷，我們這邊就滿適合櫻花的，所以極冷的話，花況開得會更漂亮 。」

草坪頭觀光休閒農園發展協會理事長出面說明。

目前花況盛開約7、8成，預計李花再持續1週至3月1號，再來還有八重櫻、吉野櫻接力綻放，預估花期延續到3月中。

過年走春賞花，還有台中武陵農場從1月底開始，部分櫻花已經等不及綻開，預計2月中左右，將有超過2萬株櫻花海齊開。民眾想賞櫻就要把握花季，避免上山撲空。

想要賞花就要把握花季，避免上山撲空。





