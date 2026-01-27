權值股休息、矽光子族群亮燈！台積電開盤上漲5元 台股漲逾百點

台股今日早盤上漲近100點。

在連日拉抬權值股，讓台股加權指數持續創高後，今日出現權值股休息的情況，資金反而朝向塑化、矽光子族群輪動，早盤台積電上漲5元，股價來到1760元，加權指數上漲約百點，最高來32203點。

在連日加權指數創新高後，台股今日呈現權值股休息的情況，包含台積電、聯發科都在平盤左右震盪，台達電小幅上漲10元，漲幅0.81%，股價來到1240元，鴻海上漲2元，漲幅0.89%，股價來到226元，加權指數上漲約百點，最高來到32203點。

不過在塑化類股則接續前一個交易日的漲勢，塑化股先是受惠原油、苯原料價格上揚，以及美國因風暴導致當地石油供應中斷，帶動一波漲價潮，台塑（1301）早盤上漲1.5％，成交量超過五萬張。矽光子族群同樣火熱，光聖、華星光、波若威都大漲，其中波若威、光聖都在早盤直衝漲停。



