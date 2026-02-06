權值股回神台股小跌 台積電漲15元 三檔金融股逆勢上揚

台股6日開低震盪高達678點，終盤小跌18.35點。（圖／黃耀徵攝）

台股6日開低震盪高達678點，受到權值股回神，一度黑翻紅，終盤收在31,782.92點、小跌18.35點、跌幅0.06%，成交金額6,780.75億元；台積電收在1780元、漲15元；力積電收在63.50元、漲1.11%、成交量逾33.8萬張居冠。法人提醒，4、5月進入企業決議配息政策旺季，具高殖利率與成長性的個股亦值得留意。

金融股部分，台新新光金（2887）股價繼續翻新頁，收在23.35元、漲0.25元、漲幅1.08%、成交量超過5.8萬張。玉山金（2884）收在34.00元、漲0.05元、漲幅0.15%、成交量逾2.2萬張。永豐金（2890）收在29.50元、漲0.10元、漲幅達0.34%、成交量則是近2萬張。

安聯投信台股團隊表示，短期來看，預期2月到3月適逢各公司法說與季財報公布，投資人將從稍早的作夢行情，轉而關注實質獲利數字，建議未來佈局上更需明辨實際具獲利上修的族群。

在題材上，就族群來看，今年GPU和自研晶片(ASIC)都將陸續推出新一代晶片，先進製程和先進封裝產能需求殷切。此外，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，若要加速晶片推出時程，需用倍數產能來縮短測試週期，帶動測試介面等供應吃緊，相關族群值得持續布局。

AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。其中記憶體方面，受到AI需求激增、產能轉移等排擠效應，目前DRAM原廠庫存處於歷史新低，買方在無安全庫存的情況下仍需維持基本進貨量，預期在買賣雙方尚未有一方建立足夠安全庫存前無跌價空間。

至於消費電子族群，今年出貨將受到電子零組件報價上漲影響，年減幅度可能擴大，預期高階產品較有機會抵禦成本上升的影響。

