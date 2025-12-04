權值股尾盤急拉！台股收盤小漲2點驚險收紅 台積電跌5元至1445元

台股週四收盤微漲2.67點，以27795.71點驚險收紅，漲幅0.01%。資料照



市場預估美國聯準會本月降息幾成定局，美股主要指數收紅，台積電ADR上漲1.15%。台股今日（12/4）開盤小挫，沒多久翻紅小漲，早盤最高漲87點至27880點，隨後於27800點附近平盤震盪。10:05過後，指數跌幅逐漸擴大，午盤最低跌逾百點至27636點。所幸主要權值股最後一盤急拉，台股收盤微漲2.67點，以27795.71點驚險收紅，漲幅0.01%。

俗稱「小非農」的ADP就業報告顯示，美國11月民間企業驟減3.2萬名員工，創2023年以來最大單月減幅，市場普遍認為，這份就業報告讓Fed本月降息成為板上釘釘。

道瓊工業指數週三大漲408.44點，以47882.9點作收，漲幅0.86%。標普500指數微漲20.35點，收在6849.72點，漲幅0.3%。那斯達克指數小漲40.42點，以23454.09點作收，漲幅0.17%。費城半導體指數揚升131.04點，收在7280.51點，漲幅1.83%。

台積電急擴先進製程產能，將於南科特定區興建3座2奈廠，市場看好台積電增加產能，同步提升營收獲利。台積電今日開盤小挫5元，以1445元開出，早盤最高來到平盤價1450元。盤中跌勢擴大，股價最低跌至1430元，尾盤買家大舉進場，最後一盤湧入3,892張買單，終場小跌5元，以1445元作收，跌幅0.34%，仍在所有均線之上。單日成交張數達2萬0,573張，公司市值來到37.47兆元。

主要權值股漲多跌少，鴻海、台達電、聯發科、廣達等電子股小漲，股價各以228.5元、999元、1405元、294.5元作收。金融股如國泰金漲逾2%，富邦金、中信金、兆豐金皆漲逾1%，表現出色。但日月光投控、中華電、緯穎小幅收黑。

觀察各上市類股走勢，傳產股漲跌互見，塑膠股跌逾4%，玻璃股跌3%，橡膠股跌逾1%，成重災區；但生醫指數漲逾2%，機電、電纜、生化、航運股同步漲逾1%，其他傳產股漲跌幅皆小於1%。電子股包括半導體、電腦週邊、網通、資服4大族群小幅收黑，光電、電通、其電、電零則收紅。金融股收盤漲了1.3%。

今日總成交值達3883.4億元，成交張數642萬張。委買張數2018萬張，委賣張數1021萬張。

