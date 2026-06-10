權值股疲弱 台股盤中跌逾700點回測44000點大關

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（中央社記者曾仁凱台北10日電）美國科技股反彈曇花一現，費城半導體指數週二盤中震盪劇烈，終場下跌近2%，台股今天承壓，盤中最多下跌逾700點，失守44000點大關。至10時30分，集中市場指數下跌554.56點，報44149.88點，成交值約新台幣6107億元。

4大權值股全面下跌，台積電最多下跌35元至2270元；聯發科最多跌175元至4300元；台達電最多跌150元至2265元；鴻海最多跌7.5元至270元。

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被動元件族群今天表現火熱，龍頭國巨攻上漲停908元，續創分割後新高價，率領大毅、日電貿、堡達、信昌電、雷科、蜜望實等多檔個股跟著亮燈。

另外，大立光跨足CPO（共同封裝光學）出現重大進展，董事長林恩平9日股東會中透露，預計9月前完成首條自動化試產線建置，今天盤中拉出連續第2根漲停，股價達4270元。

野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，近期市場受到中東局勢再度升溫影響，國際股市震盪，短線風險情緒升高；然而相較國際市場偏向保守的氛圍，台股在基本面與產業趨勢上仍展現相對優勢，在多項利多因素支撐下，整體維持偏多格局。

樓克望指出，台股過去一年來持續創高，適度修正屬合理現象，觀察在這波修正前，市場已出現資金輪動跡象，包括金融股與低基期族群相對抗跌，顯示資金並未全面撤出，而是在不同產業間重新配置。（編輯：林家嫻）1150610