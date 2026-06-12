權值股發力 台股盤中漲逾1649點寫史上第2大漲點
（中央社記者江明晏台北12日電）台股開高走高，早盤衝上44798點，漲逾1649點，寫下盤中史上第2大漲點；台積電、國巨、聯發科等權值股勁揚，記憶體股、高價科技股強勢。
\n
外界期待美伊即將達成協議，美國股市收盤勁揚，費半指數大漲7.91%，AI科技股回神，日、韓股勁揚。
\n
台股今天以43587.63點開高，早盤衝上44798.88點，漲逾1649點，寫下盤中史上第2大漲點。
\n
截至11時40分左右，台股加權指數上漲1076.42點，至44225.88點，漲幅2.49%，電子股漲2.71%，金融股漲0.9%、櫃買指數漲3.55%。
\n
觀察權值股表現，台積電盤中漲45元至2295元，漲幅2%，聯發科漲逾4%，台達電、鴻海漲逾2%，國巨大漲約5%。
\n
記憶體族群今天強勢，南亞科漲停，華邦電漲逾9%。低軌衛星族群活潑，同欣電漲停，正文、台揚等雀躍，華通平盤。
\n
觀察高價股走勢，股王信驊漲逾4%、股后穎崴漲停，多數高價股勁揚，川湖、創新服務、漢唐、竹陞科技強漲，倍利科、雙鴻漲破千元關卡，台股至48千金股。（編輯：張均懋）1150612
其他人也在看
台股恐回測3萬6？專家曝修正恐達6000點 網嗨翻：重壓0050時機到
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導台股近期賣壓升溫，10日終場重挫1478.9點，收在43,225.54點，單日成交金額衝上1.32兆元。由於指數自高點回落逾3000點，...
被動元件全面回神！國巨*一日填息行情助力7檔奔漲停「這檔連拉出2根」 網嗨：突破前高啦
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察今日被動元件個股趨勢，受惠於大盤表現強勢，資金回...
台股強彈1019點重返4萬4 台積電漲60元收2310元
【記者趙筱文／台北報導】台股今（12）日開盤以43,587.63點開出，上漲438.17點，隨後買盤持續湧入，指數最高衝上44,798.88點，大漲1,649.72點。
石油王錢太多！電競世界盃再灑6400萬「同步看直播」門檻意外超低
由沙烏地阿拉伯主導，2024 年起開辦的電競世界盃（Esports World Cup，EWC）自首屆賽會就祭出高達 6000 萬美元（約 19.5 億元新台幣）的超高獎金池吸引全球所有電競好手互，今年更將讓超過 200 個電競俱樂部，超過 100 多個國家的 2000 名選手一起競爭 24 個項目，高達 7500 萬美元（約 23.7 億元）的總獎金。沒想到除了選手之外，EWC 官方也繼續大撒幣照顧創作者，宣布祭出 200 萬美元（6400 萬新台幣）讓大家一起 Co-Stream。
台股強彈逾千點 法人憂若單靠本土買盤短線上漲空間恐相對受限
美伊戰爭再傳曙光的激勵之下，12日台股大幅反彈，大漲1,019.58點，漲幅2.36%，收在44,169.04點；不過本周台股周線收黑，下跌901.9點，周跌幅2%；法人認為，外資台指期淨空單水準持續維持在6萬口之上，顯示外資整體操作心態漸趨謹慎，若後續外資無大舉空單回補，單靠本土買盤，短線而言台股上漲空間恐相對受限。
最後上車日在下周一！「這檔主動式」確定配息0.63元外資卡位8萬張 再加碼00405A達6339張
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導美股四大指數昨（11）日全面收漲，連帶台股今（12）日大盤反攻，盤中一度觸及44798.88點，終場收44169.04點，上漲1019.58點...
台股千點反攻彈回4萬4！南亞科揪華邦電放閃領記憶體暴衝｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消伊朗攻擊計畫，緩和市場對中東衝突升溫的憂慮，再加上馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX即將掛牌上市，點燃太空與科技股買氣，美股四大指數全面強彈。科技股方面，SpaceX掛牌題材帶動特斯拉上漲4.6%，半導體族群同步回神，台積電ADR也揚升3.26%，帶動AI與晶片股買氣回溫。 亞股方面，日股大漲2.81%，韓股強彈4.63%，港股上漲1.69%，上證指數也走揚1.12%，反映國際風險情緒轉佳，資金回補亞股。 回到台股，指數今(12)日在美股強彈激勵下開高走高，終場大漲1019.58點、漲幅2.36%，收在44169.04點，周線翻紅，成交金額達1兆1195.40億元；櫃買指數同步上漲12.63點、漲幅3.10%，電子指數上漲72.42點、漲幅2.61%，金融指數上漲16.78點、漲幅0.56%，顯示資金明顯回流電子與中小型股。權值股方面，台積電(2330)大漲60元收2310元，成為台股反攻最關鍵的領軍指標；盤面題材則由記憶體、被動元件與半導體族群同步發威，記憶體雙雄強勢亮燈，聯電(2303)放量走揚並擠進成交前五，國巨(2327)等被動元件股也延續買氣，搭配主動式ETF成交續熱，讓今日台股呈現權值股點火、題材股齊發、資金全面回補的強勢反彈格局。
記憶體再上攻！南亞科、華邦電雙雙漲停噴逾300億元 「被動元件大廠」一度亮燈狂炸764億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導因權王台積電（2330）及其他權值股走強推升，台股大盤今（12）日繳出亮眼成績，加權指數來到44169.04點，上漲1019.58點，漲...
金控股東會1》金控超級股東會日 金控龍頭國泰、富邦發話看後市
今天是金控超級股東會日，國泰金、富邦金、中信金、台新新光金、玉山金、元大金和凱基金等舉行股東會，金控龍頭國泰金和富邦金動見觀瞻，國泰金董座蔡宏圖說，通膨已讓各國利率蠢動，後續須觀察升息。富邦金董座蔡明興看好SpaceX長線發展，股票具高度…
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
差3倍！高股息ETF死亡之組除息秀 「這檔CP值」奪冠
股價差不多，怎麼配息CP值差這麼多？投資達人指出，6 月「高股息死亡之組」的除息秀馬上就要陸續登場，包括大華優利高填息30（00918）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）及凱基優選高股息30（00915），但這4檔股價都站在30元附近，但單次實質配息率（CP值），竟可以差到將近3倍。
美國安會臨時取消會面 傳鄭麗文爭議言論惹惱華府
政治中心／綜合報導國民黨主席鄭麗文在美國訪問期間，原本安排要和美國國安會官員見面，結果卻在沒被告知原因的情況下，臨時取消會面，讓她吃了閉門羹；傳出是因為鄭麗文在美國的言論、以及對軍購態度，採到美方紅線，但鄭麗文卻在第一時間怪罪民進黨，綠營反嗆，先想想自己的言行舉止是否讓美方買單。
賣不下去還被軋上去！ 達人笑：散戶買到外資認錯
台股歷經連續6個交易日遭外資大舉提款後，12日出現戲劇性反轉，在三大法人同步回補帶動下強勢反彈。根據證交所統計，外資單日買超286.9億元，終結連6賣；投信買超129.37億元，自營商買超89.42億元，三大法人全面加碼，市場罕見出現「全面翻多」格局。對此，投資達人「股海老牛」表示「散戶買到外資認錯！」
獨家／北勢國中將赴美參賽 主辦方發信特別介紹：來自台灣的國際隊伍
長期推動台美棒球交流的「北美台灣一級棒聯盟」創辦人陳文澤分享喜訊，台中北勢國中棒球隊獲邀赴美參加USSSA旗下賽事。令人振奮的是，主辦方在邀請信中特別介紹北勢國中的背景，並附上多個連結向各地球隊推廣台灣地理位置與文化特色。這項肯定讓陳文澤深感欣慰，象徵台灣青少棒實力成功躍上國際舞台，不僅讓世界看見台灣小球員的拼勁，更達成以球會友、促進體育外交的深遠意義，讓台灣孩子被更多人看見。
川普叫停空襲美股狂飆！專家曝台盤脫困看「這類股」 今2檔強勢站穩20日均線
[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導美伊局勢瞬息萬變，美國總統川普（DonaldTrump）原揚言猛烈空襲伊朗，隨後卻於台灣時間12日凌晨在社群平台宣布取消打擊計...
民生醫院爆「登革熱群聚」！ 高雄衛生局分析原因 開罰院方1萬5千元
高雄民生醫院爆發醫院登革熱群聚疫情，共有5例確診，指標個案為78歲女性，曾於5月29日至6月10日因病於民生醫院住院，6月11日再因發燒、頭暈、噁心等症狀至民生醫院急診後住院，經抽血檢驗當晚確診為登革
史瓦帝尼有意建交中國？林佳龍拋震撼彈否認
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德日前突破中國封鎖訪問我國非洲友邦史瓦帝尼，但近日傳出，史國總理戴羅素（RussellDlamini）在聽完學者報告後，有意與中國建交。外交部長林佳龍今（12）日表示...
台積電有望不再缺水電！魏哲家曝「總統有大計畫」 坦言神山非常缺人才
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導屏東科學園區今（12）舉辦半導體供應鏈專區聯合動土典禮，包括總統賴清德、台積電（2330）董事長魏哲家等大咖親臨現場。魏...
50歲減肥最有效不是快走！日本爆紅「單腳站立運動」1個月狂瘦3KG，還有4大驚人好處一練就愛上
以為瘦身一定要狂跑步、爆汗才有效？其實很多人忽略了「越簡單越關鍵」的動作。最近旅日瘦身達人Junka分享一個在50歲族群中特別有感的減肥方法，只靠一個站立動作，就能同時啟動代謝、提升肌力，甚至幫助大腦
絕命終結站? 天外飛來"皮帶輪"砸破窗 屋主在家嚇壞
南部中心／劉尹淳、呂彥頡 高雄市報導高雄苓雅區一名屋主在家，沒想到天外飛來一塊沉甸甸的鐵製零件，砸毀家中玻璃，現場一片凌亂，讓屋主驚呼現實生活真的有絕命終結站。工務局調查發現，這塊硬物疑似是皮帶輪，從兩百公尺外的施工工地噴飛來的，已對承造人開罰9萬元，並要求立即改善。