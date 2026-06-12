權值股發力 台股盤中漲逾1649點寫史上第2大漲點

美國總統川普取消伊朗攻擊計畫，緩和市場對中東衝突升溫的憂慮，再加上馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX即將掛牌上市，點燃太空與科技股買氣，美股四大指數全面強彈。科技股方面，SpaceX掛牌題材帶動特斯拉上漲4.6%，半導體族群同步回神，台積電ADR也揚升3.26%，帶動AI與晶片股買氣回溫。 亞股方面，日股大漲2.81%，韓股強彈4.63%，港股上漲1.69%，上證指數也走揚1.12%，反映國際風險情緒轉佳，資金回補亞股。 回到台股，指數今(12)日在美股強彈激勵下開高走高，終場大漲1019.58點、漲幅2.36%，收在44169.04點，周線翻紅，成交金額達1兆1195.40億元；櫃買指數同步上漲12.63點、漲幅3.10%，電子指數上漲72.42點、漲幅2.61%，金融指數上漲16.78點、漲幅0.56%，顯示資金明顯回流電子與中小型股。權值股方面，台積電(2330)大漲60元收2310元，成為台股反攻最關鍵的領軍指標；盤面題材則由記憶體、被動元件與半導體族群同步發威，記憶體雙雄強勢亮燈，聯電(2303)放量走揚並擠進成交前五，國巨(2327)等被動元件股也延續買氣，搭配主動式ETF成交續熱，讓今日台股呈現權值股點火、題材股齊發、資金全面回補的強勢反彈格局。

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