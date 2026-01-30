權值股遭瘋砍 台股今天為何跌？ 專家樂觀：續抱即可





受到微軟因投資人對AI疑慮再起，股價暴跌近10%、丙種資金退場、封關前獲利了結等賣壓利空訊息下，台股今（30）日開高走低，下挫472點，終場收在32063點，回測十日線。而台股本週仍上漲逾100點，一月累積上漲3100點，漲幅約10%。針對今日盤勢，財經專家直雲分享了他的看法，雖然近期利空消息多導致股價震盪，但台股火種仍在，因此投資人不用驚慌，持股續抱即可。

從今天盤面觀察，權值股集體下挫，台積電尾盤下殺到1775元，跌30元，跌幅1.66%，日月光下跌4.19%，鴻海、聯發科下跌逾2%，近期受市場熱議的聯電，在法說會後股價連2日重挫，盤中一度跌停61.6元，終場以62.4元作收，跌幅8.77%，影響大盤指數同步下跌。

此外，今日記憶體族群逆勢上漲，南亞科開高走高衝上326.5元鎖漲停，力積電開高震盪終場來到69.5元，漲幅6.75%，旺宏則開高震盪，盤中翻黑又急拉，尾盤來到92.8元，漲幅逾1%。

關於今日盤勢，直雲表示，近期美股利空消息很多，像是聯準會主席要換人、政府要關門等，這也造成美股盤後電子盤不穩，不過他認為這都是短空而已，所以長線還是做多沒有問題。台股也有自己的過年賣壓，可以理解為何最近比較震盪，他推薦「在過年之前就小小做，畢竟過年就是活生生地擺在那邊！」

直雲提到，今天台股還是靠記憶體撐場，受惠於美股的記憶體和硬碟股票走強，南亞科、華邦電也都表現不錯，近期台股有記憶體撐場，他認為記憶體還是一定要抱著。「今天跌得比較慘的就是尖點，不過這就是處置股的宿命，很容易會大跌，我認為尖點還是長線看好，所以也不用驚慌！持股續抱就好。」

直雲提醒，如果沒有特別想要買賣什麼股票，持股續抱即可，他認為台股火種還在，但若做多需要注意內資過年也可能會抽資金，臨近年關，即便長線看好也先不逢低加碼。

