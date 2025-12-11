權值股頻遭摜壓誰是兇手？不是外資、投信 專家點名「它」

台股某些權值股近期反覆被重砸，沈萬鈞分析指出，外資沒賣得那麼凶，投信也沒有同步，最後只剩下一個可能的答案，壽險。（示意圖：motion elements）

最近市場一直被一個現象困擾：景氣好、企業獲利強、AI訂單一路往 2026 走，但台股某些權值股卻反覆被重砸。前台積電主管、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞今（11）日於《萬鈞法人視野》粉專上指出，外資沒賣得那麼凶，投信也沒有同步，最後只剩下一個可能的答案，壽險。

沈萬鈞指出，這次壽險的賣壓，跟對基本面看法沒有半點關係，而是制度本身逼著他們必須在2025年底前，把手上累積十年、二十年的巨額未實現利得「變成」當年度獲利。不是壽險想賣，而是新制度不讓他們不賣。

沈萬鈞表示，明年開始，壽險財報要完全接軌IFRS 17與TW-ICS。股票資產的分類大調整，對壽險來說最關鍵的，是FVOCI這個分類的會計規則：只要被歸在FVOCI，未來你賣掉再怎麼大賺，都不能進損益，只能進資本公積。白話文是你買台積電抱十年賺一倍，明年賣掉EPS一塊錢都不會增加。在這個背景下，你手上越績優，賺越多的個股，這年底反而越會被賣….

沈萬鈞認為壽險最怕什麼？怕的是EPS看不到、怕的是可分配盈餘變少、怕的是配息能力下降。過去二十年壽險靠著處分股票讓獲利變得漂亮，這模式一旦消失，財報會難看得多。因此他們現在做的，是搶在 2025年底這最後一班車，把帳上的未實現利益全部變成今年的實現利益，先落袋成為可用的「實力」，明年才能更輕鬆。

沈萬鈞還指出另外一個被忽略的壓力，是TW-ICS上路後的資本適足率。科技股、權值股的風險係數高得驚人，壽險如果什麼都不動，開帳日資本適足率會難看得嚇人。減碼股票，是為了讓明年一月一日站上起跑線時，財務體質不要太難堪。

所以你最近看到的賣壓，本質不是市場操作，而是制度調整。這種賣壓有兩個特徵：第一，不具方向性；第二，有結束點。壽險不是看壞台積電、不是看壞台達電、不是看壞AI，他們只是在把「過去累積的利得」搬進今年的損益表。等這波動作完成，籌碼反而比今年更乾淨。

沈萬鈞認為真正的變化，其實發生在2026年。等明年走進FVOCI的新世界後，壽險賣股票的獲利不會進 EPS，財報不再因此變漂亮，他們自然失去「為了認利而賣股票」的動機。反過來，壽險更有理由把資金放在耐久度高、波動低、現金流穩定、長期成長明確的公司。（他們也可能把資金委託投信帶操，這樣會買的標的也會比較攻擊），這些公司在新制度下的風險係數較低，也更能為壽險提供長期穩定收益。

至於會帶來什麼效果？沈萬鈞說，就是明年開始，績優股可能會迎來一波全新的結構性行情。這行情不是靠題材、不是靠短線資金，而是台灣最大一批長期資金壽險，在制度重整後重新定義資金去處。從追求損益表的華麗，轉向追求資產負債表的穩健與持續性。這個轉向，對真正具備競爭力的企業，會是一種位階重估。目前壽險是賣方，但明年他們會變成耐久資金的買方。