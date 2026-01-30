權值股ETF綠油油、台股大跌523點 台新00947逆勢上漲

台股30日目前來到32,164.55點、跌371.72點。（示意圖／黃耀徵攝）

台股30日開盤32,555.52點，漲約20點，隨著台積電最多跌25元，台達電、聯電、聯發科、鴻海等皆跌，大盤紅翻黑，最低來到32,004.96點，跌逾532點，目前來到32,164.55點、跌371.72點、跌幅1.14%；群創、力積電、旺宏則是股價、成交量都雙雙上揚，衝到本日前三名；中鋼、華邦電續漲。

ETF族群中，台新臺灣IC設計（00947）股價上漲，股價最高來到25.09元，在主動式、科技類、高股息型等一片翠綠中特別顯紅。

多檔債券型、槓桿型、陸股主題型的則是逆勢上漲，包括元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、期街口布蘭特正2（00715L）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益優選非投等債（00953B）等。

以台新臺灣IC設計（00947）來說，受惠於兩大強勢成份股記憶體及IC設計大漲帶動，今年來股價大漲逾3成，不到一個月規模翻倍；在類股輪動快速的市場中，同時囊括「電子上游-IC-設計」、「電子上游-IP/ASIC」及「電子上游-記憶體IC設計」等產業。

台新基金研究團隊表示，2026年仍為AI蓬勃發展的一年，其中台灣對於IC設計產業的市占目標設置為10年內從目前的全球市占19%提高到40%，另外，在AI運算對高頻寬記憶體（HBM）需求呈爆發式成長的背景下，全球產能排擠引發的結構性缺貨將帶動記憶體報價進入長期上升軌道，使相關企業獲利迎來倍數成長的轉折點。

