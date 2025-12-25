從國際關係的角度而言，霸權國家在全球權力結構中不但是處於頂端的國家，而且是唯一的國家。在後冷戰時期，唯一夠得上「霸權」的國家只有美國。當前，美國總統川普的策略作為，一方面是在設法維繫美國的霸權，另一方面是設法壓制可能爭取霸權的國家，這反映在《2025美國國家安全戰略報告書》。從這個角度而言，川普已經承認霸權地位受到強力的挑戰，且逐漸衰退中。

從川普第一個任期對中國的關稅貿易戰及最後達成了貿易協定，到第二個任期「對等關稅」戰，迄今為止不僅中美沒有達成實質進展，甚至在某些方面美國有所退縮。

此外，在第一個任期曾經提及中國在貿易戰中依賴稀土做為工具對抗美國，但始終停留在「只聽樓梯響」的階段，但這次中國運用稀土強力的壓制了川普的「趾高氣昂」，也使得其他西方國家「噤若寒蟬」。從簡單的對比，可以見到「十年生聚教訓」，使中國在國際權力結構中的地位更上半層樓，足以與美國相抗衡。更何況，川普今年稍早在釜山與習近平會面前重提「G2」，似已承認中國在國際社會上是唯一可與美國平起平坐的國家。

川普在實際作為上是以政治上的現實主義和經濟上的重商主義為依歸，這樣違反當前國際政治經濟秩序的作法，徒然顯現出「黔驢技窮」。

川普開倒車的作為只是「授人以柄」而已。各國政府與民間固然受到極大的「川普震撼」，大家積極調整努力維繫戰後國際政治經濟體系的持續運作，避免推倒重來。

在這樣的狀況，國際社會是需要有領導型的國家出現，重新鞏固既有的政治經濟結構。在以自由主義市場經濟為基礎的國際經濟結構中，中國應以經濟貿易為主軸，做大做強，厚植實力，方可在美國及其他西方國家環視之下，結合全球南方國家，領導世界平等共同發展。（作者為台灣政治大學外交系兼任教授）