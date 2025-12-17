權力分立的末日 從財劃法不副署看台灣憲政崩壞

台灣憲政體制正陷入前所未有的危機。隨著《財劃法》修正案在立法院覆議失敗，行政院長卓榮泰罕見地採取「不副署」的手段凍結法律公布，這不僅寫下憲政史上的惡例，更揭示了一個殘酷的事實；當憲法條文被當作政治攻防的「武器」，台灣是否正走向「超級總統制」的威權深淵？

在憲法原始設計中，第37條的「副署權」是內閣制精神的殘存，旨在讓行政院長制衡總統，防止元首權力過度擴張。舊憲法中，行政院長由總統提名後需經立法院同意，也就是說行政院長的權力來自總統與國會託付。至李登輝時期，1997年修憲後，取消立法院對行政院長任命的同意權，使行政權更集中於總統，行政院長堪稱總統幕僚長。修憲後總統權力更大，權力分立失靈，後遺症一一浮現。

中廣前董事長趙少康指出，新憲法早已變形，現在民進黨更誇張，拿這個已經變形的制度，反過來對付立法院、對付民意。立法院三讀通過的法律，總統可以不公布，行政院可以不副署，還大言不慚地說這叫「合憲反制」，無法無天。

他批評，依照民進黨這邏輯，立法院乾脆關門算了。反正法案通過也沒用，只要總統不高興，就可以不執行。這跟極權國家有什麼兩樣？

綠營前立委林濁水也指出，政黨愈角力憲政亂象愈讓人摸不淸楚。他形容行政院長像掌櫃，現在當掌櫃的左右開弓，向總統和國會兩個老闆一齊出手，然後掌櫃就贏了。憲政遊戲玩到這荒唐的地步，然後大家都說我在護憲？異哉！這樣亂到毫無理頭、毫無尊嚴的憲法還要寶貝到底，要護到底，捨不得修改？

從之前的國會職權修法爭議到如今的財劃法僵局，我們看見一套固定的毀憲模式，當執政黨在國會失去多數民意支持時，便轉向行政院拒絕執行法律，或依賴由總統提名的憲法法庭進行司法救濟。這種做法徹底架空了立法權。

若立法院通過的法案、否決的覆議案，只要總統與行政院長「不喜歡」就可以擺爛、不副署、不公布，那立法機關將形同虛設。台灣與極權國家的界線將變得模糊，民主憲政最核心的「責任政治」將蕩然無存。

當前最大的憲政危機在於，總統賴清德以護憲之名行擴權之實。透過「便當會」定調行政院的法律策略，將原本應獨立行使職權的行政、司法機關納入單一意志之下。這種「順我者護憲、逆我者違憲」的邏輯，將憲法法庭變成了政權的法律顧問團，將副署權變成了行政否決權。

綠營叫陣在野黨發動「倒閣」，本質上是一場充滿算計的政治賭局。在現行憲法下，倒閣可能引發國會解散改選，這對綠營而言是奪回多數席次的機會，但對憲政穩定而言根本無濟於事。總統擁有人事任免權卻不需經國會同意，使得行政院長即便被倒閣，仍可能「賴著不走」，這種權力不對稱，正是導致極權的溫床。

財劃法不副署的憲政僵局，不只是政黨政治的攻防，更是關於台灣民主體制存續的保衛戰。當憲法被玩弄至此，行政、立法、司法三權的相互制衡已然失衡。若權力持續向「超級總統」傾斜，而缺乏實質的監督機制，台灣引以為傲的民主成就，恐將在一場場標榜「護憲」的權力遊戲中消磨殆盡。

